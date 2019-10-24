花15萬看世界大賽！球迷坐第一排竟在玩手遊...5萬網友炸鍋了

Astros Hat: $25



Alex Bregman Jersey: $125



Front row World Series ticket: $5000



Getting to the next level in a video game: Priceless! pic.twitter.com/Pws2qvZdDj — Darren Rovell (@darrenrovell) 2019年10月23日

實習記者賴韻如／綜合報導

對於球迷來說，能夠在現場觀賞世界大賽中搶到第一排的位置，絕對是人生清單之一！不過，《The Action Network》記者拉斐爾（Darren Rovell）近日在推特上傳一張球迷看球賽的照片，卻引發網友炸鍋。照片中只見一名球迷在觀看休士頓太空人與華盛頓國民的世界大賽首戰，不過這位「坐在觀眾席第一排」的球迷不是在看比賽而是在「玩手遊」。

記者拉斐爾於22日在推文中諷刺寫道，「照片裡這位球迷的太空人帽子約美金25元（約新台幣750元），身上穿的的柏格曼（Alex Bregman）球衣為125美金（約新台幣3800元），世界大賽第一排的位置則要價5000塊美金（約新台幣15.2萬元），但在遊戲裡過關則是：無價！」拉斐爾也於回應中補充，自己並沒有在比賽現場，照片是由友人所傳送。

▲球迷花15.2萬來比賽現場玩皇室戰爭（Clash Royale）。（圖／翻攝自推特／@darrenrovell）



這張照片曝光後立即引來正反兩派的評價，更被網友分享至reddit中，大家都非常憤怒，紛紛留言表示，「要玩遊戲幹嘛不在家玩，沙發更舒適吧？」、「有錢人的世界」、「好浪費....」、「我要花多少錢才能坐到他的位置！真讓我心碎」、「這個行為真的太令人生氣」，還有網友開玩笑表示，「還要加上停車的費用，好貴」。

然而，卻也有不少一樣熱愛這款遊戲「皇室戰爭（Clash Royale）」的網友接著表示，「皇室戰爭就是命啊！」、「我能理解他的心情」、「做不出評論，因為皇室戰爭確實是一款令人著迷的遊戲」。對此，連皇室戰爭的官方推特也跟著開玩笑回應，「為了參加世界大賽而錯過了War Day battle：不可原諒」。