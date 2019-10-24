小男友叫外送！訂單備註「幫我祝女友交往1個月快樂」閃歪　外送員臉黑

▲外送員可能會遇到五花八門的要求。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送平台近年崛起，造就許多人紛紛投入「外送員」行列，但客人要求千奇百怪，曾有外送員遇到顧客希望幫忙繳費、代買東西。一名外送員日前接單時，打開訂單資料，看到上方的備註要求，竟然是要祝客人交往1個月快樂，忍不住截圖PO上臉書，直呼「請問你有想過我的感受嗎？」其他網友紛紛笑噴、留言幫QQ。

臉書《靠北熊貓》在22日下午5點51分貼出一則抱怨文，有外送員截圖訂單資料，只見客人在備註欄寫下「可以幫我跟我女朋友說祝在一起一個月快樂嗎～感謝」，讓外送員心裡直冒OS「請問你有想過我的感受嗎？」

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看到截圖後，網友紛紛笑噴留言，「真是辛苦了」、「委屈你了」、「瞬間噴淚」、「邊講邊流淚」、「如需額外服務請加值」、「+500我照做，給1000加送愛心小卡片」、「小孩子才在那慶祝一個月」、「這個小費2000起跳你知道嗎？」

還有人歪樓給建議，「你男朋友叫我唱一首歌幫你們慶祝，『分手快樂，祝你快樂，你可以找到更好的』」、「講完這一句話的時候直接擁吻，然後說『都是你男友叫我這麼做的～』」、「從電梯出來就開始唱分手快樂。（開玩笑的……）」、「您好！妳的男友說在一起一個月快樂！咦怎麼跟昨天那位不同人？」

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