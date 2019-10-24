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「無法肯定國家主權、蔡英文是流亡總統」　馬英九批去中國化歷史教材荒謬

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▲▼ 「 反對去中國化歷史教科書記者會」馬英九錄影致詞。（圖／記者許展溢攝）

▲馬英九指出，民進黨政府的去中國化歷史課綱腳步未曾停歇，今年開始使用的歷史教科書裡充斥各種不符史實的謬論。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

歷史教育新三自運動協會今（24日）召開「反對108去中國化歷史教科書記者會」。嘉義大學歷史學系教授吳昆財指出，民進黨與總統蔡英文等為了遂行建構台灣國的最終目標。前總統馬英九說去中國化歷史課綱無法肯定自己國家主權實在荒謬！並指蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。

前總統馬英九沒有出席記者會，只以錄影方式參與，他在影片中提到，去年已召開記者會譴責民進黨政府的去中國化歷史課綱，很遺憾的，一年來去中國化的腳步未曾停歇，今年開始使用的歷史教科書裡充斥各種不符史實的謬論。馬英九看到新版歷史教科書中提到，有人認為《開羅宣言》與《波茨坦公告》不是正式條約，中華民國統治台灣的正當來源遭受質疑，因此有「台灣主權未為定論」的說法。又說，日本在《舊金山合約》中未明確宣示將台灣、澎湖轉移給哪個政權，還說，有人認為，《中日和約》裡日本只宣布放棄台澎，並未說明將主權移交中華民國，馬英九說「我必須指出，這些說法是錯誤百出。」

請繼續往下閱讀...

馬英九再說，《中日和約》裡規定日本放棄對台灣及澎湖群島主權，承認《馬關條約》無效，並承認台澎地區人民具有中華民國國籍，《中日和約》中也承認台灣、澎湖為中華民國領土，此點毫無爭議，但簽約67年來，一直有一些不熟悉這段歷史的人還在說台灣地位未定，現在居然連教科書都倡言此事，無法肯定自己國家的主權，實在荒謬！難道蔡總統是個主權未定國家的總統嗎？

馬英九指出，新課綱斬斷兩岸間的歷史脈絡，其中，談到台灣的現代化，都成為日本殖民時期的功勞，清末沈葆楨與劉銘傳等先賢為台灣奠定的現代化基礎的貢獻，刻意被抹煞。新版教科書對於二戰時期台灣的處境幾乎完全跳過，不但淡化高砂義勇軍、台籍日本兵的發生過程，甚至連「慰安婦」也隻字未提。

▲▼「反對去中國化歷史教科書」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲「反對去中國化歷史教科書」記者會。（圖／記者許展溢攝）

馬英九最後指出，從課綱到教科書，民進黨政府正用盡一切手段「去中國化」，切割台灣與中華文化的連結，蔡總統曾說中華民國是「流亡政府」，現在她做了總統，那麼她是不是流亡總統呢？蔡總統過去喜歡用「這個國家」來取代中華民國，現在為了選舉又擁抱中華民國，還對國軍說要「捍衛中華民國」，但不管她嘴上講了幾次中華民國，我們看到的是蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。蔡總統說，亡國感是國民黨炒作出來的，各位，亡國感怎麼來的？不正是蔡總統創造出來的？她的所作所為，就是鐵證。

▲▼「反對去中國化歷史教科書」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲歷史教育新三自運動協會今舉辦「反對去中國化歷史教科書」記者會。（圖／記者許展溢攝）

嘉義大學歷史學系教授吳昆財表示，「新課綱沒寫到的歷史，我們自己寫」，為了讓歷史保留，歷史教育新三自運動協會也編寫了一本《在台灣建構中國史教育》一書。

台中二中歷史教師伍少俠指出，歷史課應該是要讓讓學生能有國族認同，同時藉由歷史教育，來傳達人文、獨立精神，但是現在新課本都沒有，僅用專題方式來教學，現在很多老師都發現，用專題式教學現在反而複雜，本來應該用時間軸來串連歷史，但是因為專題方式的教學，反而切割了，這是教學上很嚴重的問題。

北一女中國文老師區桂枝也說，「文史不分家」，新課綱讓學生缺乏歷史背景，讓學生沒有歷史知識，無法進入文學情境，現在的課綱早就不成綱，出版商為了利益取向，企圖以多元說法挖空歷史的核心，讓學生缺乏民族的根源，連國文教學上都有困難了，只會讓學生越來越辛苦。

▲▼「反對去中國化歷史教科書」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲《在台灣建構中國史教育》。（圖／記者許展溢攝）

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