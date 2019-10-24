長髮妹腰痛2周「背超多紅印」坐博愛座　兩老包夾：現在年輕人沒大沒小

▲博愛座時常引發爭議。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名長髮的女網友分享自己腰痛兩周，也看了好幾次醫生，搭公車連走到後面的位子都沒辦法，因此坐前面的博愛座，結果遭後來上車的兩名女性老人家「包夾」。她無奈說，「我不知道什麼時候博愛座只給老人坐，我祝妳們腰跟我一樣站不直。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她表示，當時博愛座只剩下一個；A老人很不客氣說「現在年輕人沒大沒小」，B老人跟著說「只會在博愛座上滑手機。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，持續懶得理她們，之後兩老都有位子，「她們中間夾著我」，還故意指著博愛座標示，「博愛座是給老人坐的，不是年輕人。」她無奈指出，「我不知道什麼時候博愛座只給老人坐，我祝妳們腰跟我一樣站不直。」

▼原PO因腰痛坐公車博愛座，未料遭到兩名老人酸。（圖／資料照）

原PO回應網友的問題指出，「當我每次要坐下、站直，都需要呼吸一大口氣、憋氣才能持續動作...她們能懂嗎」、「她們知道車上很多人，只敢靠著我的左耳以及右耳在我旁邊murmur。」

有網友留言，「妳沒告訴老人有寫老人博愛座嗎」；原PO回，「我連講話腰都會痛，我只能默默聽她們靠北。」另一人說，「拿出醫生證明給她看」；原PO回，「我背後還有超多拔罐紅紅的印記。」

其他人說，「有些隱疾並不是外在所能看得出來了，辛苦妳了」、「通常這些老人只會找學生或年輕女生出氣，標準的欺善怕惡」、「這是博愛座，不是老人座」、「真的該廢除博愛座」。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密