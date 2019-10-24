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港珠澳大橋通車1週年！車流量逾150萬　僅達「最低估算一半」

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▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

耗資千億人民幣興建，屬於國家級工程的港珠澳大橋24日迎來正式通車1週年。據港媒披露，雖然啟用之初，大橋曾有大量大陸旅客出入，一度迫爆東湧，但熱潮過後開始恢復平靜，車流量更僅及初時預計最低車流的一半，而相關收費更未必足夠繳付每年營運開支。

據《香港01》報導，港珠澳大橋去年10月24日通車，根據運輸署、運輸及房屋局、大橋管理局數據，截至今年10月7日，大橋總車流量達約144萬，即平均每日4115架次。

不過，翻查2008年大陸政府為大橋撰寫的可行性研究報告，當中指出，大橋通車初期車流量估計為每日9200至14000架次，即每小時383架次至583架次；換言之，即現時大橋的車流量連當年的最低估算都未達到，而且更只有一半。

至於人流方面，截至今年9月30日，一共逾2千萬人出入境，即平均每日近6萬人次。根據2008年估算的日均55850至69200人次，現時情況符合預期。

2017年廣東省發改委發布的文件披露，大橋1年的總營運成本，高達約22億元人民幣，當中包括日常維護費2.15億元人民幣、員工薪酬3718萬元人民幣，財務費用9.3億元人民幣等。不過，大橋車流不似預期，影響收益，如根據大橋的收費表，再對應車種收費，截至10月7日，其收益就只有約2.8億元人民幣，完全未能支付1年的總營運成本。

為了增加車流量，大陸近期再增發來往港澳的跨境車輛配額。廣東省政府日前公佈的《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》也提到，「研究制定推進全面放開香港澳門私家車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的政策。」

不過，據陸媒《大洋網》報導，港珠澳大橋管理局23日晚通報，「截至當日，經港珠澳大橋往來三地口岸的旅客總數共計2443.45萬人次，日均約6.69萬人次，已超出預測客運量（預測大橋開通初期客運量約4.8萬人次/日）；總車流153.72萬車次，日均約4212車次。」

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