公園溜滑梯成利器3童濺血　「摩擦破皮」區公所竟建議：穿長褲

▲樂活公園的溜滑梯以「塑木」鋪底，區公所建議孩童穿著長褲後再使用避免破皮。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區有眾多特色公園，但因為規劃不良以及設施老舊等問題，近一個月發生3起孩童受傷案，不僅有從溜滑梯頂部摔落的狀況，甚至在「一品公園」的溜滑梯還因設施老舊，鐵製圓洞生鏽便成傷人的利器；林口區公所則回應表示，老舊器材已經安排廠商處理維護，部分則設置告示牌警告。

市議員蔡淑君接獲民眾投訴，在今年9月初先是一名男童前往林口「小熊公園」玩溜滑梯，爬上去後卻在頂部踩空，跌落50公分深的坡坎，造成額頭撞擊後受傷。9月中則是一名女童在「樂活公園」遊玩時，由家長護著從全台唯一捷運造型溜滑梯滑下來時，因為與滑梯底部劇烈摩擦，導致女童大腿及腳後跟紅腫、起水泡，讓家長氣得質疑遊樂設施設計有問題。

▼小熊公園溜滑梯頂部無障礙設計落差已畫製紅線警告。（圖／記者陳豐德翻攝）



此外，10月時還有一名女童在「一品公園」爬上溜滑梯時，被設施底部的圓型孔洞割傷濺血，仔細一看發現鐵製孔洞大多都生鏽了，認為設施老舊、相關單位沒有仔細維護，讓公共遊憩空間成為傷人設施。

對此蔡淑君說，經查證小熊公園的坡坎是無障礙空間設計，現場已經畫設紅線警告並設置告示牌；至於一品公園的生鏽鐵製孔洞在反映後已經維護修繕完畢，日後也將請相關單位定期巡視，避免有類似狀況再發生。

林口區公所則表示，樂活公園的捷運造型溜滑梯是以塑木材質鋪底，本身就有規定6歲以上的小朋友才可以使用，本身設計上就比較有「挑戰性」；記者質疑是否材質設計有問題，公所則回應「是參考日本的設計」，會設置告示牌建議孩童「穿著長褲」後再使用該遊樂器材，材質是否堪慮將進一步評估，而公園都有投保公共意外險，孩童的意外醫療公所將會協助申請理賠。

▼一品公園生鏽鐵製孔洞已修繕。（圖／記者陳豐德翻攝）



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