川普又失言！誇口要在科羅拉多州蓋美墨邊境牆　慘被酸爆

▲ 川普說要在科羅拉多州築牆，慘被酸爆 。（圖／翻攝自推特@SenatorLeahy）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美墨邊界牆始終是美國總統川普眼中的一大政見，希望藉此遏止非法移民進入美國，但令人震驚的是，他23日演說時語出驚人提到，要在科羅拉多州築牆。關鍵在於，科羅拉多州位在新墨西哥州的正北方，並不在美墨邊境，這不但讓科羅拉多州長波利斯感到傻眼，民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）更在美國地圖上畫出「新的美墨邊界」嘲諷，甚至把新墨西哥州的「新」字畫掉。

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普23日在匹茲堡（Pittsburgh）演說時表示，邊界安全是贏得墨西哥州的關鍵之一，「我們會在新墨西哥州的邊界築牆，我們也要在科羅拉多州築牆…這會是個真正有效的高大圍牆，不能從上面翻越過去，也無法從下面鑽過去」，同時強調政府也要在德州蓋圍牆，且堪薩斯州能因為這些圍牆從中獲益。

「這太尷尬了…科羅拉多州才沒有和墨西哥接壤」，民主黨籍科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）事後在推特發文狠酸，「好在科羅拉多州現在免費提供全日幼兒園，這樣我們的孩子們就可以好好來學基本的地理知識。」

對此，民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）也在推特貼出一張美國地圖嘲諷川普，只見地圖上有道顯示「新的美墨邊界」的黑色粗體線條，新墨西哥州的「新」字也被畫掉。