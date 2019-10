川普又失言！誇口要在科羅拉多州蓋美墨邊境牆　慘被酸爆

▲ 川普說要在科羅拉多州築牆,慘被酸爆 。(圖/翻攝自推特@SenatorLeahy)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美墨邊界牆始終是美國總統川普眼中的一大政見,希望藉此遏止非法移民進入美國,但令人震驚的是,他23日演說時語出驚人提到,要在科羅拉多州築牆。關鍵在於,科羅拉多州位在新墨西哥州的正北方,並不在美墨邊境,這不但讓科羅拉多州長波利斯感到傻眼,民主黨參議員雷希(Patrick Leahy)更在美國地圖上畫出「新的美墨邊界」嘲諷,甚至把新墨西哥州的「新」字畫掉。

美國總統川普。

川普23日在匹茲堡(Pittsburgh)演說時表示,邊界安全是贏得墨西哥州的關鍵之一,「我們會在新墨西哥州的邊界築牆,我們也要在科羅拉多州築牆…這會是個真正有效的高大圍牆,不能從上面翻越過去,也無法從下面鑽過去」,同時強調政府也要在德州蓋圍牆,且堪薩斯州能因為這些圍牆從中獲益。

「這太尷尬了…科羅拉多州才沒有和墨西哥接壤」,民主黨籍科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)事後在推特發文狠酸,「好在科羅拉多州現在免費提供全日幼兒園,這樣我們的孩子們就可以好好來學基本的地理知識。」

對此,民主黨參議員雷希(Patrick Leahy)也在推特貼出一張美國地圖嘲諷川普,只見地圖上有道顯示「新的美墨邊界」的黑色粗體線條,新墨西哥州的「新」字也被畫掉。

