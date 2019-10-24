快訊／韓國瑜提故宮文物全展出遭打臉　張善政：批評的人沒數位腦袋！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前發表觀光政策，提及希望將近70萬件故宮典藏文物一次展出「轟動全世界」，對此，國政顧問團總召張善政24日指出，可以用虛擬實境、電腦動畫等數位方式「當然可以一次展出！」批評韓國瑜的都沒有數位腦袋，而故宮已開發數位典藏，「現在已經在進行的事情怎麼會不可行？」

對於韓國瑜提出故宮文物一次展出的政策，張善政上午邀請台北故宮前院長馮明珠、中山大學榮譽講座教授邱文彥教授召開記者會說明。張善政表示，顧問團有故宮4.0計畫，其中預計開發虛擬實境、擴增實境，用數位展示廳，「當然可以一次產出！批評韓國瑜的都沒有數位腦袋」他說，故宮成為中華文化的重鎮，是國政顧問團給韓國瑜的建議，韓國瑜十分贊同。



張善政說，用數位的技術除了可以一次展出所有文物以外，能製作動畫古文物，北京故宮已有「動畫清明上河圖」展出，還可開發個人展示廳，展示不同的歷史環境，更可以掌握訪客大數據等附加功能，將來有更多發展觀光的用途。



另外，韓國瑜日前在觀光政策發表會上表示，台灣的東西要賣得出去、人要進得來，台灣才會發大財，有很多東西一直在睡覺，沒有被叫醒。故宮博物院的展出只有9分之1，9分之8在儲存山洞裡面，「假設台灣的光觀產業腦袋突然打開了，故宮產業一次攤開來，從頭到尾看完要30年，如果我們一口氣全部展覽，會不會轟動全世界？」，此言已發藝文界與政壇議論。

另外，韓國瑜辦公室23日晚間受訪時表示，韓當選後確實有意「擴建故宮」，該案也已具體列在國政白皮書中。

▲韓國瑜國政顧問團總召張善政。（圖／記者宋良義攝）