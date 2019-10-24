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爸60歲被炒！他想輟學幫撐家計　作家曝「台人過早退休」暗藏被失業危機

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▲憂愁，欠債，煩惱，上班族。（圖／視覺中國CFP）
▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）


【被刻意掩蓋的事實：台灣人過早退休，背後隱藏著被失業的危機】

文／洪雪珍

台灣社會對中年失業現象之普遍缺乏認識，也缺乏警覺，從這則案例即可得知一二。一名大學生在PTT提問，父親今年60歲，被公司無預警失業之後，求職四處碰壁，家庭經濟陷入困難，他問大家：

「我要不要輟學工作，幫助家人度過難關？」

請繼續往下閱讀...

後面回應熱烈，內容卻是讓我差點從椅子上摔下來，這才發現，很多人對中年失業相當「無知」，這會造成嚴重後果，像是對就業市場的殘酷缺少現實感、對自己生涯發展的判斷失真，做錯布局與選擇，錯失還來得及挽救的第一黃金時間，最後可能走進死胡同，在中年時叫天天不應、叫地地不靈。以下歸納出這些人的4種反應：

第一種反應，有人質疑大學生的父親工作不認真，或造成嚴重錯誤，以致被失業。

第二種反應，有人感到奇怪，大學生的父親工作30多年，應該賺夠錢、存夠錢，怎麼還要為家計煩心？

第三種反應，有人說不對啊，大學生的父親有多年資歷、人脈，一定找得到工作，除非他在業界的評價很差。

第四種反應，有人提起自己的父親早已退休，每天遊山玩水、逍遙自在，因此萬般不理解60歲已經七老八老，為什麼還要工作？

失業、找工作、面試。（圖／CFP）

我想，只要人到中年，經歷過職場的高低起伏，就會對這些回應感到驚駭不已，可是這些人多半年輕，一點都不能責怪他們無知，主要還是整個社會昧於事實、不揭開鍋蓋討論的結果。

不要說年輕人，即使我的朋友50多歲，在丈夫失業之後，反應一樣不解、態度一樣幼稚，責怪先生應該脾氣好些、跟大家相處愉快，就不致被老闆討厭，落得失業的下場，否則為什麼不是別人被資遣，所以一定是先生有錯在先。可是令人不解的是，她似乎忘掉，自己5年前在職場被軟硬兼施逼退、天天以淚洗面的那個月…

失業了，一定是中年人自己出了錯嗎？未必！在台灣，環境因素占的比例不小。勞動部在2018年調查，發現年齡是就業歧視原因的第一名，如果男性的容貌在歧視上的得分是1分，年齡則拿5.5分，可見得年齡造成失業的嚴重性。統計數字是政府做出來的，官員心知肚明，但是他們的做法不外乎兩種：

1、 定時舉辦論壇，大家討論討論，表示有在關心。
2、 在各地設立就業服務站，給失業補助，以及辦理就業講座、職業培訓、協助找工作。

讓我們來看看各國退出勞動市場的平均年齡，就知道成效如何！因為上述這些做法無不事後補救，可是到了失業階段，中年人要再找到工作就困難重重，因此事務補救就是事倍功半、效果不彰。

--台灣：男性63歲、女性61歲
--日本：男性70歲、女性69歲
--韓國：男性72歲、女性72歲
--美國：男性67歲、女性65歲

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

看到沒，我們是敬陪末座，明顯過早退休，但是台灣人普遍缺乏這個認知。而且可怕的是，2016年台灣的退休年齡是58歲，大概數字太難看，後來政府修改退休定義，從「自企業離職的年紀」改成「領勞保年金的年紀」，在2017年大幅跳升至上面這個年齡。如果不動手改數字，就無法解釋比起這些國家，台灣在薪水低、社會福利不優之下，何德何能如此早退休？這不是粉飾太平、誤導民眾，又是什麼？

而我從北到南，問過所有來聽我上課的學員，台灣退休平均是在幾歲？幾乎眾口一致說：

「65歲！」

顯然地，大家錯把領勞保年金的年齡當作實際的退休年齡，以為人人都能做到「該退休的那一天」，然後無縫接軌，隔天開始領勞保年金，衣食無憂。這個錯覺，將造成失去警覺性，不去做該有的預防與準備，把自己與家庭推落貧窮的深淵。

更何況政府自己計算的結果指出，勞保年金8年後會破產，可能領不到一毛錢；就算不破產，舉債死撐著，也會延後領取、減少金額，這不惟台灣，舉世皆然。想過嗎？萬一70歲才能領勞保年金，而你60歲被失業，再也找不到工作，這10年怎麼過日子？只能坐吃山空，憂鬱到睡不著覺。

那麼你是不是好奇，台灣人最早退出就業市場的原因？先來聽聽政府官員的說法，還真令人欲哭無淚。

有一次我參加某市政府舉辦銀髮就業的論壇，一名勞動局官員掩不住得意地說，他主動地做了調查，顯示多數企業都表示有意留任中年員工，於是他做出結論，是中年員工自己要提早退休。真的，不騙你，我又跌落椅子…你想想，這個單位是負責勞動檢查，會有企業白目地自承不願意使用中年員工嗎？

相反的，我每次演講結束，都有中年人來找我，不少是被失業，或是即將面臨這個噩運，而他們的表情只有兩種，第一是惶惑不解，他們工作認真盡責，效忠公司十幾二十年，為什麼是他們被解雇？第二是憂心未來，上有父母、下有孩子，算一算至少再15年才能卸下重擔，卻是工作毫無著落，令人寢食難安。

▲▼司法官評鑑，監督，上班族，壓力。（圖／視覺中國）

沒錯！台灣人提早離開職場，大都不是自願，也不是薪水太高﹑養老金賺夠，真正的原因是，台灣的就業市場對中年人不友善。這時候，政府會安慰大家，已經少子化多年，當企業雇用不到年輕人，便會回過頭來任用中年人。懷抱希望固然好，問題是在等到這一天來臨之前，不少人會像在PTT詢問的大學生一樣沒飯吃、沒書讀。

假使碰到中年失業，每天開門柴米油鹽，父母與孩子都張嘴要吃飯，怎麼辦？我的態度始終如一，給你一個不變的答案：

「找工作，不如找收入！」

做斜槓吧！想要再找一份正職的工作、拿原來的薪水，不啻癡人說夢，還不如正視現實，多做幾條斜槓、多賺幾份收入，才叫務實！對於40歲以上的中年人而言，亡羊補牢未必晚，只要開始，都還來得及有補救之道。至於40歲以下的年輕人，更要提早預防，在最有資源條件時，拉出第二曲線，效果最佳！

生涯起落本來就是天經地義，一定會發生，任誰也避免不了，因此重點不在於是否會碰到中年失業，而是萬一碰到時，怎麼走過低谷、延長工作夀命。老了還在工作，不是貧窮也不是歹命，而是表示對社會還有貢獻價值。未來的趨勢是，退休這個觀念，應該退休了！能工作到老，才是走在時代的浪尖上，邀你肩並肩同行！

▲▼上班族,遞名片,騙子,賊笑。（圖／視覺中國CFP）


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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