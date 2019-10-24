出席藍立委參選人造勢　前中縣議長嗆：黨中央別只想爭院長

記者鄧木卿／台中報導

台中市第7選區（大里、太平）國民黨立委參選人莊子富24日在市黨部舉行出征掃街造勢活動，紅派大老、前台中縣議長林敏霖致詞時大聲嗆黨中央，不思團結，只想著爭院長、不分區或其它職位，如果韓國瑜、莊子富落選，大家什麼都沒有。

▲國民黨市黨部主委顏文正（左）授予莊子富戰旗。（圖／記者鄧木卿攝）

▲莊子富等人高唱「出征」後出發掃街。（圖／記者鄧木卿攝）

距離明年大選僅剩79天，莊子富上午由市黨部主委顏文正授予戰旗，彰化縣副縣長洪榮章贈與順澤宮冠軍帽之後，大家高唱「出征」，然後站上戰車前往大里、太平兩地掃街，出席者還有苗栗縣副縣長鄧桂菊，台中市議員賴義鍠、冉齡軒，藝人鳥來嬤吳敏等熱情支持者近百人。

▲莊子富等人齊聲高喊凍蒜。（圖／記者鄧木卿攝）

莊子富表示，他以政治素人挑戰現任民進黨立委，雖然身陷艱困選區，但他將以接地氣方式辦理10場與民同樂的歌唱比賽、庶民座談等，他說，屯區16年來沒有進步，大家都在過苦日子，而蔡政府的錯誤政策，例如一例一休、軍公教年改等，都是完全脫離民意，不管這場選戰多難打，他都勇敢承擔。

▲莊子富造勢場合吸引近百人到場。（圖／記者鄧木卿攝）

吳敏說，她從小就看著莊子富長大，莊具備了很好的特質，例如禮義廉恥等，她呼籲在座各位別管韓國瑜目前的低民調，那都是假的，她有信心一定會勝選，而大里、太平要富，就要選莊子富。

林敏霖先是稱讚莊子富很有魄力，勇於挑戰，他建議只有勤走基層，才有勝選機會，之後話鋒一轉放砲痛批黨中央，韓國瑜民調愈來愈低，高層不思團結，還想著院長、不分區或其它職位，如果韓國瑜、莊子富落選，所有都是零。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來