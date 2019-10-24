阿嬤騎三輪車天黑「看嘸路」鬼打牆　暖警開車燈平安護送

▲員警到場了解狀況，阿嬤直說天黑看不到路。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

太平劉姓阿嬤下午騎腳踏車出門，卻因天黑視力不佳「看嘸路」，在東區街上無視紅綠燈「鬼打牆」，險象環生。所幸警方及時到場，開車在後方用大燈照亮阿嬤回家的路，平安送她回家，讓焦急家屬直誇警方好貼心！

第三警分局東區分駐所10月20日晚間7點左右接獲眾報案，東區十甲東路附近有一名騎著三輪腳踏車的老人疑似迷路，在路上沒看紅綠燈「黑白騎」十分危險。當時在巡邏的巡佐溫智輝、警員林政穎立刻到場，順利找到該名83歲的劉姓阿嬤。

「阿嬤你要去哪裡？」員警上前關心，劉阿嬤回說，她下午騎腳踏車出門，結果因為天黑，自己的視力不佳，因此「看嘸路」，找不到回家的路。

▲阿嬤當街騎車像鬼打牆亂逛，民眾擔心安危報警協助。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲員警在阿嬤後方開車燈幫忙照亮道路，平安護送她回家。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警了解後先安撫劉阿嬤的情緒，查詢她的身分確認她住太平區。「需要開車帶妳回去嗎？」阿嬤笑回「我還很健康硬朗，可以自己騎回家。」警方擔心她的安危，也怕她再度迷路，便跟在後方用車燈幫她照亮馬路，一路護送她返家。

劉阿嬤兒子看到母親回來，後面還跟著警察，得知情況後說，媽媽今天下午出門許久都未回家，出門找人卻找不到，大家都在等她回家吃晚餐。幸好有員警護送她返家，直呼警察真的好貼心，不愧是人民的保母！

警方也提醒若家中有較年長的長輩可在身上配戴防走失手環，寫上聯絡資訊，長輩夜間出門時，也記得戴上反光物品確保安全。

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