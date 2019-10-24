澎湖「沁樂園」負責人過世將撤照　全台合法公娼館僅剩桃園「天天樂」

▲澎湖縣沁樂園。（圖／翻攝Google街景截圖，下同）

記者徐愷昕／澎湖報導

經轄區派出所證實，澎湖縣唯一合法公娼館「沁樂園」負責人許薛銀女士日前已過世，因現行法規規定公娼館及營業地址不得轉移，意即一旦經營者過世就要撤回牌照，因此「沁樂園」將在家屬辦理註銷後正式撤牌；隨著沁樂園吹熄燈號，全台灣的合法公娼館，只剩位於桃園民權路巷口內的「天天樂」。

位於澎湖馬公市新生路上的「沁樂園」在民國56年取得營業許可證，小姐都不是本地人，早期主要客源都是當地的阿兵哥，但隨著時代的變遷，生意大不如前，後期主要由許姓負責人的女婿林姓業者代為經營，但由於早期申請該址營業無法遷移，目前剩下的3名小姐，平均年齡都超過50歲。而經轄區派出所證實，許姓負責人日前已離世，享年100歲。澎湖縣政府警察局行政科表示，依法家屬登記註銷後旋即撤牌。





據悉，台灣公娼制度起自於日據時代，1945年國民政府曾進行正俗專案管理風月場所，但禁娼未成，所以1950年代開始，將娼妓法制化，針對全台妓女執行規範管理，直到陳水扁擔任台北市長開始掃黃廢娼，台北市公娼正式走入歷史，其他縣市則是規定公娼館經營者不得過戶，且一旦經營者過世，就要撤回牌照。

去年初統計全國公娼家數剩包括台中、宜蘭、桃園及澎湖4家。不過，台中市公娼館去年底熄燈；宜蘭27日也廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，目前澎湖的「沁樂園」熄燈後，台灣僅剩唯一的公娼館就剩下桃園民權路巷口內的「天天樂」。

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