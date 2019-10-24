非洲豬瘟歐、亞、非洲蔓延　台灣、越南簽合作備忘錄阻疫情

▲農委會表示，目前在東亞只剩台灣及日本為非疫區。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟持續在歐、亞、非洲蔓延，農委會今（24日）表示，目前在東亞只剩台灣及日本為非疫區，面對這種傳播力強跨國傳染病，與鄰近國家共同合作防禦越來越重要，因此與越南簽署合作備忘錄共同防禦非洲豬瘟。

農委會表示，亞洲地區自去年8月大陸爆發疫情以來，至今已有10個國家受波及並蔓延。越南今年2月爆發非洲豬瘟疫情後，全國已有63省淪陷，撲殺豬隻超過560萬頭。台灣自去年8月後積極加強防堵非洲豬瘟於境外，台灣雖已依照世界動物衛生組織（OIE）標準建立診斷技術，然相關檢驗技術並未曾於疫區實際應用感染活體進行驗證。

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農委會副主委黃金城率家畜衛生試驗所同仁，22 日先行與越方進行非洲豬瘟診斷座談，越方就該國非洲豬瘟發生狀況、處理方式、診斷方法及未來國際合作等進行說明，我方也就我國防範非洲豬瘟措施及診斷等進行報告，雙方深入討論與交流。

▲台灣與越南簽署合作備忘錄共同防禦非洲豬瘟。（圖／農委會提供）



農委會指出，23日黃金城和越南農業暨農村發展部（MARD）黎國營副部長（Dr. Le Quoc Doanh）及我國駐越南石瑞琦大使見證下，與越南國家獸醫研究所范氏玉代理所長（Dr. Pham Thi Ngoc）於河內共同簽署合作備忘錄（MOU），未來就非洲豬瘟檢測技術開發、免疫學研究及區別診斷技術等加強合作。我方也將利用這次合作機會，將非洲豬瘟診斷方法以實際病毒進行演練。



農委會強調，簽署MOU只是合作的開始，未來除合作研究非洲豬瘟的議題外，將於重要動物疾病如口蹄疫、豬瘟等診斷、疫苗研發及防疫研究等也可利用此一架構持續擴大雙方研究人員參與，希望台越對於動物疫病的研究合作能夠更緊密，以強化疾病區域聯防效果。