北農秘書董德堉兼職民眾黨　柯文哲裝傻：不要自己印名片

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲24日赴議會，針對黨政分際等議題進行專案報告。議員汪志冰質疑，董德堉是民眾黨組織部召集人，同時又是北農董事長的秘書 ，柯文哲稱法律是道德的最低標準，政黨份際在哪裡？對此，柯文哲一聽就推說，「好啊抓到就處理啊，他自己封什麼？召集人？現在是召集人？我怎麼不曉得？」

汪志冰痛批，柯文哲剛剛自己講的，就立刻打臉，裝傻說你不知道，誰幫你佈局，北市府顧問蔡壁如嗎？柯文哲表示，你們有批評，通知張哲揚名片再檢查一遍，「不要自己印」，如果自己印，應該辭掉。

汪志冰追問，沒有處罰或刑責問題嗎？要求柯文哲拿出態度。柯文哲強調，我們會處理，「如果你要留在北農，不要去掛召集人 」，還稱「我還不曉得有這個職務」。

汪志冰直言，北市府有多少暗樁轉進相關單位，因為一級單位太明顯，轉進北農四大公司。柯文哲對此表示，會叫張哲揚去整理一遍，不要亂掛、不要自己封。

▲市議員汪志冰送兩罐蠻牛給柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

汪志冰最後播放柯文哲在會議中打瞌睡的影片，並大酸柯文哲，外面的事情太忙，忙到市府公家機關開會不專心，柯文哲還講安全是他最重視的，公共安全督導會報卻打瞌睡，你忙民眾黨黨的事情 要忙不分區，假日還要到南部輔選，在外一尾活龍，回到市府一條蟲。

柯文哲認為，自己是在閉目養神，聽不需要用眼睛，是用耳朵，沒有人認為那是在打瞌睡，就像是電腦螢幕關掉，CPU還在跑。隨後汪志冰送上兩罐蠻牛給柯文哲。

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

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