　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

明年保費變貴有3大因素　調整幅度曝光「台、外幣保單漲2%至3%」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會調降責任準備金利率，預計台幣、人民幣、美元明年各調降1碼。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

明年保費喊漲，金管會保險局將祭出3大措施，首先11月將調降責任準備金利率，包括台幣、人民幣、美元保單的責任準備金利率將調降1碼，各幣別保費至少漲2%至3%，預計2020年元旦上路，後續還有宣告利率平穩機制、純儲蓄險的死亡保障門檻陸續出爐。

金管會每年都會參考政府公債殖利率，調整責任準備金利率，保險局原先預計11月公布明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率，不過昨天在財委上提前曝光。按照初步規劃新台幣、美元、人民幣以及10年期以下澳幣保單責任準備金利率將調降1碼，至於10年期以上澳幣則調降2碼。

多位立委關注明年保費恐大漲，金管會主委顧立雄表示，參考各幣別10年期公債市場殖利率都較去年呈現下降趨勢，因此調降責任準備金利率，預估調降1碼後，保費將調漲2%至3%，但他並不擔心調降責任準備金利率會影響保單銷售，「每次都說調低準備率，新契約保單銷售就會下降，但結果還是照賣」。

另外，保險局先前與壽險公會討論純儲蓄險的死亡保障門檻，未來上路後儲蓄比重將降低、保險成分將提高，將按照不同年齡死亡保額佔保價比率100%至250%，預期保單短期內部報酬率（IRR）也會跟著下滑。

金管會保險局長施瓊華進一步指出，儲蓄險的保障成分將提高，解約金和生存給付將會變少，讓整體IRR會下滑，不過對保費影響並不大，最後仍回歸到保險公司的商品設計，以及保戶買的程度而定。舉例來說，民眾現在花100元保費，其中90元用於儲蓄、10元用在死亡保障，未來將調高15元用在死亡保障、儲蓄就會降至85元。

至於宣告利率平穩機制，未來將要求利變保單宣告利率盡量貼近市場債券殖利率，不過目前仍在研議中，尚未定案。施瓊華表示，死亡保障門檻提高、責任準備金利率調降以及宣告利率平穩機制，都需與業者開會討論，因此力拚今年底前拍板定案。

ET快訊
「國道救雞」法師不選總統了！悟善禪師認功德圓滿：推舉宋楚瑜
快訊／蘇花公路砂石車「自撞山壁」！駕駛左膝以下斷肢命危搶救中
風田主持白目踩地雷！本土劇大哥翻臉：憑什麼站那裡　他下跪爆哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

東森華南寵物險熱賣！「理賠次數無上限、免自負額」吸睛　已賣掉262張保單

明年保費變貴有3大因素　調整幅度曝光「台、外幣保單漲2%至3%」

遺產E劇場／繼承資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

新壽培育「π型人才」　派員赴新加坡交流打造新視野

保費漲價、扼殺儲蓄險「退休風險變高」！壽險業盼有替代新品　搶攻投資型保單

台幣、外幣保費明年喊漲　顧立雄：保單不是買菜、蘿蔔這麼簡單

立委點名保險公司用「晚了就買不到」賣儲蓄險　顧立雄：不以為然

IFPA DAY聚焦「保險科技」培訓年輕業務　劉先覺：善用數位工具作好行銷

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

東森華南寵物險熱賣！「理賠次數無上限、免自負額」吸睛　已賣掉262張保單

明年保費變貴有3大因素　調整幅度曝光「台、外幣保單漲2%至3%」

遺產E劇場／繼承資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

新壽培育「π型人才」　派員赴新加坡交流打造新視野

保費漲價、扼殺儲蓄險「退休風險變高」！壽險業盼有替代新品　搶攻投資型保單

台幣、外幣保費明年喊漲　顧立雄：保單不是買菜、蘿蔔這麼簡單

立委點名保險公司用「晚了就買不到」賣儲蓄險　顧立雄：不以為然

IFPA DAY聚焦「保險科技」培訓年輕業務　劉先覺：善用數位工具作好行銷

北台唯獨「新北」新案價UP！　「它」爆冷門飆高價踢走新店、板橋

鈴木清季後賽首轟致勝　世界大賽G2國民12比3痛宰太空人

議員酸「跟川普是同種人」　祖克柏露謎樣微笑…當場遭嚴厲糾正！

台中高齡老婦忘了自己名字　警「按圖索驥」順利帶她返家

政院怒嗆港府要負責：若願意司法互助即刻解決陳同佳案！

最後一批「向日葵花海」到11/2！青年回鄉務農：做最想做的

恐怖土石流沖毀家裡地基　貓咪「神奇感應」吵醒他幸運逃過一劫！

風.LUXURY／翡翠綠錶殼透機芯　HUBLOT材質魔術師變新招

東京車展／Honda全新FIT正式亮相　全新家族外觀引外界正反論戰

肖戰瘋狂私生飯「圍堵登機廊橋」！　危險爆衝延誤班機…工作室道歉了

保險熱門新聞

「晚了就買不到」賣儲蓄險　金管會盯上了

壽險業願有替代新品　搶攻投資型保單

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

明年保費變貴有3因素　調整幅度曝光

三商美邦人壽前9個月賺35億元「年成長近8倍」

新壽培育π型人才　派員赴星國交流

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

保費喊漲　顧立雄：不是買菜、蘿蔔這麼簡單

遺產E劇場／資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

一張表懂車禍調解官要看的單據

「保單得靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股！小股東批難改善

IFPA DAY聚焦「保險科技」培訓年輕業務

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

更多熱門

相關新聞

用手機替手機投保！台新Richart新服務

用手機替手機投保！台新Richart新服務

為提供數位族群便利性，台新金（2887）旗下台新Richart數位銀行今（23）日表示，客戶可透過Richart APP連結到泰安產物保險，在保險公司的網頁辦理線上投保，24小時線上不打烊，投保過程迅速、便利又透明。

壽險業願有替代新品　搶攻投資型保單

壽險業願有替代新品　搶攻投資型保單

保費喊漲　顧立雄：不是買菜、蘿蔔這麼簡單

保費喊漲　顧立雄：不是買菜、蘿蔔這麼簡單

「晚了就買不到」賣儲蓄險　金管會盯上了

「晚了就買不到」賣儲蓄險　金管會盯上了

台股改寫29年新高點11281　顧立雄：走在對的路上

台股改寫29年新高點11281　顧立雄：走在對的路上

關鍵字：

金管會保險局保險儲蓄險宣告利率保單外幣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面