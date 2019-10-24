明年保費變貴有3大因素　調整幅度曝光「台、外幣保單漲2%至3%」

▲金管會調降責任準備金利率，預計台幣、人民幣、美元明年各調降1碼。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

明年保費喊漲，金管會保險局將祭出3大措施，首先11月將調降責任準備金利率，包括台幣、人民幣、美元保單的責任準備金利率將調降1碼，各幣別保費至少漲2%至3%，預計2020年元旦上路，後續還有宣告利率平穩機制、純儲蓄險的死亡保障門檻陸續出爐。

金管會每年都會參考政府公債殖利率，調整責任準備金利率，保險局原先預計11月公布明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率，不過昨天在財委上提前曝光。按照初步規劃新台幣、美元、人民幣以及10年期以下澳幣保單責任準備金利率將調降1碼，至於10年期以上澳幣則調降2碼。

多位立委關注明年保費恐大漲，金管會主委顧立雄表示，參考各幣別10年期公債市場殖利率都較去年呈現下降趨勢，因此調降責任準備金利率，預估調降1碼後，保費將調漲2%至3%，但他並不擔心調降責任準備金利率會影響保單銷售，「每次都說調低準備率，新契約保單銷售就會下降，但結果還是照賣」。

另外，保險局先前與壽險公會討論純儲蓄險的死亡保障門檻，未來上路後儲蓄比重將降低、保險成分將提高，將按照不同年齡死亡保額佔保價比率100%至250%，預期保單短期內部報酬率（IRR）也會跟著下滑。

金管會保險局長施瓊華進一步指出，儲蓄險的保障成分將提高，解約金和生存給付將會變少，讓整體IRR會下滑，不過對保費影響並不大，最後仍回歸到保險公司的商品設計，以及保戶買的程度而定。舉例來說，民眾現在花100元保費，其中90元用於儲蓄、10元用在死亡保障，未來將調高15元用在死亡保障、儲蓄就會降至85元。

至於宣告利率平穩機制，未來將要求利變保單宣告利率盡量貼近市場債券殖利率，不過目前仍在研議中，尚未定案。施瓊華表示，死亡保障門檻提高、責任準備金利率調降以及宣告利率平穩機制，都需與業者開會討論，因此力拚今年底前拍板定案。