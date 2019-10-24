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華為推出「核彈級爆品」　5G已可規模商用：Mate30準備好了！

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▲▼ 華為MATE 30 5G版 。（圖／澎湃新聞）

▲華為23日推出Mate 30 5G版 。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為日前發佈的Mate30系列於23日在大陸推出5G版，同天發佈的還有首款折疊熒幕手機Mate X，定價高達16999元人民幣。華為終端手機產品線總裁何剛表示，明年春節前，希望Mate 30的全系列產品能夠挑戰1000萬台的銷量，預計今年華為智慧手機的全球發貨量，將會達到2.4億部到2.5億部之間。

▲華為Mate 30。（圖／翻攝自engadget）

▲華為Mate 30。（圖／翻攝自engadget）

據《澎湃新聞》報導，華為Mate 30 5G版將在11月1日正式開售，4G版已在大陸上市一段時間。同一時間推出的，還有華為首款折疊熒幕手機Mate X，其今年2月在世界移動大會上發布後，這次終於正式推向市場，售價為16999元，將在11月15日正式開售。

▲華為Mate 30。（圖／翻攝自engadget）

▲華為Mate 30。（圖／翻攝自engadget）

關於Mate30系列5G版，何剛表態要把這款手機打造成「核彈級爆品」。他指出，「我今天用核彈級爆品，核心是因為到今天，華為Mate30系列5G產品已經是行業裡面非常領先的，規模發貨，而且是非常穩定、成熟的5G終端。」

何剛表示，在網路層面，他們通過華為Mate20 X 5G積累了經驗，其已有幾十萬用戶使用，在使用過程和5G網路配合解決的問題，使華為Mate30系列5G未來上市時，和網路的配合、5G的使用體驗會達到基本成熟的表現。

何剛稱，「如果今天問我說，5G的終端是否已經準備好了？我想說，華為Mate30系列5G產品準備好了，滿足大家對於穩定規模商用的要求。」

報導指出，由於Mate30系列5G版搭載是麒麟990 SoC晶片，支援NSA（非獨立組網）和SA（獨立組網）兩種模式，可以做到5G雙模全網通。

▲▼華為所推出的摺疊型智慧型手機Mate X。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為所推出的摺疊型智慧型手機Mate X。（圖／達志影像／美聯社）

至於首款折疊熒幕手機Mate X，華為依然採用了麒麟980+巴龍5000晶片，後續演進可能會採用麒麟990晶片。為了適配折疊屏手機的應用，華為已開展「折疊屏生態聯盟」相關工作，適配各大主流應用場景。何剛表示，華為認為，折疊屏是未來的方向，會根據消費者的使用體驗不斷去滿足消費者的需求，在產能上也做出了準備。

儘管美國將華為列入實體清單進行製裁，但其智能手機今年的銷量繼續上漲，截至10月22日，銷量已經達到了2億台，比去年提前了64天實現了這一目標。

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