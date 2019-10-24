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質疑邱太三妻子回任法官爽領千餘萬　黃越宏無罪確定

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▲▼ 邱太三告黃越宏 。（圖為資料照／翻攝自IVOD、記者楊佩琪攝）

▲ 邱太三（左）狀告黃越宏（右），黃越宏獲判無罪確定 。（圖為資料照／翻攝自IVOD）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，接連批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，最後領走政府上千萬元的退休金。邱太三狀告黃越宏誹謗，黃越宏一審遭判拘役50日，案經上訴，高院二審24日卻做出逆轉判決，改認定黃越宏已善盡合理查證義務，判決他無罪確定。

本案發生於2017年5月間，當時黃越宏撰稿或上節目指出，邱太三為幫助妻子回任法官，2011年間關說司法院，讓妻子趕在55歲的司法官任職期限前，順利回任法官；而後妻子退休，也領走政府上千萬元的退休金。報導及相關言論出爐後，邱太三召開開記者會否認，並限5天內道歉否則提告，黃越宏等人均不理會。邱太三在6月中提出民刑事相關訴訟，求償300萬元並登報道歉。

一審法院審理時，黃越宏否認犯罪，主張發表文章與言論前均已查證，並採訪一些了解司法人事作業或參與其中的司法官員，但不便透露消息來源。一審法院不採信，認定黃越宏成立「妨害名譽罪」，處拘役50日，得易科罰金。

案經上訴，高等法院二審審理時，黃越宏仍否認犯罪。全案於24日宣判，高院作出逆轉判決，改判黃越宏無罪。高院認為黃越宏發表言論之際，正是《法官法》修法期間，故他所質疑之事攸關公共利益；即便黃越宏所傳述之內容與事實並非完全一致，但高院認為他並非司法偵查機關，沒有公權力的調查權限，因此高院認為他已善盡媒體的查證責任，故改判無罪，全案就此確定。

邱太三除了提出刑事告訴以外，他民事求償部分一審獲賠80萬元，目前上訴二審審理中。但在本件刑案部分無罪確定後，民事侵權行為損害賠償部分，很有可能也會做出改判。

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