夢境影射肉包包「芝麻開門」迎乾爹！網痛譙直播主「臭海鮮」　她怒告遭打臉

▲蛋餅薇涵（左）臉書影射肉包包（右）遭網友留言痛罵，她憤而提告妨害名譽。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳韻如／台北報導

美女實況主「肉包包」2018年初自爆被乾爹性侵，性愛影片還因此外流，引發不少關注。另名實況主「蛋餅薇涵」事後還在臉書上加碼爆料，以「文字轉播」的方式，鉅細靡遺的描述肉包包和乾爹相識到進旅館休息的過程，不料卻引來大批網友批評，痛罵她「臭海鮮」等。「蛋餅薇涵」事後認為網友留言讓她名譽受損，憤而提起妨害名義告訴，但檢方認為貼文為可受公評之事，因此以不起訴處分。

肉包包2018年1月16日開直播自爆，和贊助她82萬元的乾爹認識2個月，聚會見面後便私約發生關係，第一次因月經來潮，意亂情迷下上了床；她覺得對不起男友、想和對方講清楚，接連約了2次卻被硬上，還被偷拍性愛照片和影片威脅，讓她瞬間崩潰。網路上更開始流傳錄音檔，女生全程多次喊出「不要」、「不要做了好不好」等男女歡愛的聲音。

▲乾爹和肉包包的激戰片段被流出。（圖／翻攝自遊戲大亂鬥網站、肉包包IG）

乾爹為了自清，在肉包包自爆後找來「蛋餅薇涵」開直播還原真相，直指5分鐘的影片從頭到尾只有傳給肉包包的騎士團（意指鐵粉）成員「蔡老師」，沒想到影片卻流出，不滿表示看不慣這種人，就連蛋餅薇涵都氣憤不平，暗指讓影片外流的人不是蔡先生就是肉包包本人，此外，更大力否認自己絕無性侵肉包包。

受託澄清的「蛋餅薇涵」為了帶風向，還在前一天用臉書PO文，表示自己「做了一個夢」，並且極其詳盡的描述了「呂森」和「Y姓乾爹」如何相識，並且如何發生關係的「洞口喊芝麻開門ㄉ10月」。

然而，這篇文章一出，卻立刻引來大批網友抨擊，認為「蛋餅薇涵」想藉機蹭熱度，更有人留言痛罵，「有夠噁心 妳到底算啥咖小可以來公審別人？？？」、「這裡怎麼有海鮮發臭的味道...想紅還特地打油詩...吃飽太閒...海鮮王...」、「又是一個想紅的臭海鮮，用一堆爛梗又不好笑」。

面對網友的謾罵，「蛋餅薇涵」認為自己的名譽遭到毀損，憤而對其中的唐姓及許姓網友提出妨害名譽告訴。不過，網友辯稱，自己沒有要故意妨害名譽，只是針對夢境內容做出評論，而檢方也認為，雖然網友有些情緒性字眼，但此篇公開貼文是可受公評的事，網友留言並沒有妨害名譽的真實惡意，因此以不起訴處分。

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