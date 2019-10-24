台灣只是一顆「棋子」！　蘇格：台人想依賴美國是一廂情願

▲大陸太平洋經濟合作委員會會長蘇格近日對台美關係做出評論。（圖／新華社）

記者洪珮瑄／綜合報導

台美關係持續升溫，兩岸關係受到三項「個別政策」及兩組「雙邊關係」影響而有所變動。大陸太平洋經濟合作委員會會長蘇格近日指出，「美國對華政策依然充滿兩面性，必要時很可能犧牲台灣這個『棋子』，因此台灣人如果想依賴美國，來保障自己安全，這也是一廂情願。」

蘇格向《中評社》表示，國際格局目前正發生大變化，整體來看有「東升西降」的趨勢，「美國對中國的崛起、對新形經濟體和發展中國家的群體牲崛起，產生了戰略焦慮感，因此做出重大的政策調整。」他提到，美國在對華政策上有兩面性，對台灣的政策仍然有180度大轉變的可能性。

據悉，所謂的三項「個別政策」，指的是美國的兩岸政策、中共的對台政策，以及台灣的大陸政策；而兩組「雙邊關係」則是指台美關係和中美關係。蘇格強調，多極化、全球化是大勢所趨，單邊主義、保護主義阻擋不了全球化的蓬勃發展，在國際局勢的變化下，台美關係值得省思。

▲台美關係在目前的局勢下充滿變數。（圖／路透社）

蘇格認為，大變革有5個面向，包括全球化在曲折中前行、世界經濟格局正在發生變化、國際力量的對比更趨平衡、全球治理的演進和規則正在進行調整、社會文化的變化等。此外，他也提到，新技術、新產業，以及國際社會的思想觀念、文化模式也日益多元，讓局勢充滿變數。

蘇格強調，在當今國際局勢風雲變幻、不確定性顯著增多的情況下，我們必須具備大視野、大胸懷、大格局，因此「台灣一些人如果完全想要依賴美國，來求得自己安全，也是一廂情願。」

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