沒空排麥當勞！人夫變出「美樂蒂置物籃」安太座　地獄神改裝...網推爆求下場

▲先用鐵絲做好骨架。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

風靡全日本的「美樂蒂萬用置物籃」，23日在台灣開賣後，立刻掀起轟動。有鑑於誇張的排隊人潮，一名男網友在老婆許願後，決定乾脆自己動手做，而成品戳笑廣大鄉民，大家也超期待人妻看到後會有什麼反應。

時間推回到昨（23）日上午，全台麥當勞公布美樂蒂置物籃於11點開賣，然而早上不過10點出頭，各門市陸續湧入排隊人潮，除了上班族翹班排隊，還有母親帶女兒、老公特地請假幫太座搶買，最後僅40分鐘搶購一空。

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一名男網友在PTT發文表示，「我老婆是美樂蒂迷，昨天不知道看了什麼新聞雜誌，還是吃了什麼藥，吵著要我明天去買一個麥當勞美樂蒂提籃，但明天我要上班啊，哪來的時間，思索再三乾脆自己馬上紙糊一個給她。」

▲原po完成後覺得不夠驚喜，於是進一步改裝。（圖／翻攝自PTT）

由於家裡附近有間很大的傳統雜貨店，男網友有了初步構想後，立刻出門採買，材料包括鐵絲、各種紙材等，其實一開始並不順利，原本是他想用軟竹片當主架構，不過一凹全斷光，只好默默換成鐵絲。

他提到，「先從最大的部位頭做起，拿一條鐵絲繞成圓圈，再用原本3分之2長度的鐵絲繞成圈圈，然後做兩個，共1大2小，並用鐵絲把3個圈圈串起來，變成立體的樣子，就是美樂蒂臉的骨架了。」

接著男網友用鐵絲，依序做出水滴狀耳朵及蝴蝶結，完工後再拿紙和水彩上色，最後將紙把骨架包起，黏上美樂蒂的臉，就大功告成了。

▲這後勁太強。（圖／翻攝自PTT）

不過，手巧的他覺得不夠驚喜，於是靈機一動把美樂蒂眼睛挖掉，改成黃色玻璃紙，然後在提籃裡裝入led燈泡，並綁在老婆買菜的機車上，他笑說，「按下開關，美樂蒂的眼睛就會發亮，老機車變得超級潮。不只可以裝東西，還可以保持行車安全，明早我老婆牽車的時候，一定會非常開心。」

po文一出，引起熱烈回響，鄉民們看完成品，紛紛留言笑說，「哈哈哈哈為什麼會想到龍貓公車，笑死」、「這有才，我做這送老婆會直接被燒毀吧」、「有種鹹蛋超人發光的感覺」、「老婆看到直接罰你跪算盤了吧」、「蠻好奇後續」、「記得回來報告老婆大人的反應呀」、「嫂子嫁給你心臟還滿大顆的，有笑有推」。

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