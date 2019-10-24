遺產E劇場／繼承資產有公設保留地　虛增淨值致遺產稅暴增

▲ 繼承資產中若有公設保留地，要小心會增加大額遺產稅。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李瑞瑾／綜合報導

不少事業有成的企業家，會想規劃以繼承的方式讓第二代取得公司股權，但最好先檢視這些公司的資產裡面，是否有公設保留地的存在。因公設保留地會導致在核課遺產稅時產生「虛增」公司淨值的結果，進而造成遺產稅的暴增。

案情故事

金先生白手起家，事業有成，現在是金氏股份有限公司的大股東兼董事長。

由於他年紀大了，想預先規劃身後事，尤其希望能省下龐大的遺產稅，所以他找了一位精通遺產稅的律師幫他規劃。

這位律師發現，金先生名下主要資產是金氏公司80%的股份，這家公司雖是一間未上市上櫃的家族公司，但經營得不錯，公司的淨值有5億台幣，因此金先生名下光是股票的價值就達4億元左右。

律師進一步發現，金氏公司的資產負債表中有一筆土地，經查這筆土地是數十年前金先生創業初期用10幾萬元買的，本想做廠房，不料購買後尚未使用就被政府闢為道路，後來都市計畫更直接把這筆土地畫為公設保留地，但由於政府一直未徵收，因此一直放到現在，可是這塊地現在是市中心的通衢大道，目前公告現值高達2億元。

律師向金先生分析，這筆公設地若沒有處理，一旦金先生過世，金先生的繼承人將會因這筆土地而多繳3,200萬的遺產稅。

金先生大吃一驚，經律師說明後，他立即處理掉這筆土地，最後繼承人果然省下3千多萬的遺產稅。

法律解析

台灣許多經營有成的未上市上櫃公司已開始啟動第二代接班的程序，如果是規劃以繼承的方式讓第二代取得公司股權，最好先檢視這些公司的資產裡面，是否有公設保留地的存在。

為何公設保留地會影響遺產稅的高低呢？

關鍵就在於公設保留地會導致在核課遺產稅時產生「虛增」公司淨值的結果，進而造成遺產稅的暴增。

為何會產生這種重大差異呢？

這是因為公司資產負債表上是用購買成本記帳，而土地公告現值幾乎每年都會調整，幾十年下來，這塊公設地的帳面價值與公告現值產生巨大的差異。另一方面，公設保留地因土地使用受限制，所以雖然這筆公設保留地公告現值有2億，但實際上這筆公設地的市場價格會遠低於公告現值。

而當遺產中有未上市上櫃公司的股票時，其價值要依遺產及贈與稅法施行細則第29條1項1款的規定，亦即用被繼承人死亡之日該公司資產負債表的淨值來計算，但假如公司資產負債表上的土地帳面價值低於繼承人死亡年度的公告現值的話，則國稅局就會用當年度的土地公告現值來調整並計算公司的淨值。

例如本案中，金氏公司資產負債表上該塊公設保留地的帳面價值只有10萬，但目前土地的公告現值是2億，因此未來國稅局調整時，金氏公司的淨值會從5億變成7億元，而金先生的遺產稅也將因此會增加3,200萬元

計算式：

2億 X 金先生持股80%=1.6億；1.6億 X 20%稅率=3,200萬元

▲ 劉韋德律師。（圖／資料照）

律師叮嚀

若高資產人士持有未上市上櫃公司股票，且公司資產中有高總額的公共設施保留地時，若要做遺產稅的節稅規劃，最好的方式就是將此類股票出售移轉，或由公司董事會決議將這筆公設地以合理價格出售，避免日後公司淨值被國稅局調整而要多繳冤枉的遺產稅。

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《遺贈稅法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘；更多遺產繼承知識，請上777遺囑網。