成大建築系首創禁用保麗龍做模型　友善環境從校園開始

▲為推動垃圾減量，成大建築系首創禁用保麗龍做模型，以具體行動回應環保議題，友善環境從課堂開始做起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動垃圾減量，成大建築系自2019學年度第1學期開始，禁止學生使用保麗龍材料製作模型，以具體行動回應環保議題，友善環境從課堂開始做起，系主任吳光庭表示，這是全台建築類科系的首創行動，保麗龍回收耗費龐大的人力與物力，應拒絕對保麗龍無意識的依賴，避免造成資源過度浪費。

請繼續往下閱讀...

吳光庭指出，保麗龍是由聚苯乙烯（Polystyrene , PS）加入發泡劑，加熱所製成的一種較輕的材質，具有輕薄、價格便宜、好取得且易於裁切等特性，是過去建築系學生經常選用的模型素材。成大建築系自2019學年度開學第1週起，透過各年級設計課的老師向學生宣導禁用保麗龍，師生們紛表贊同，目前系上工作室已開始使用其他替代材料例如瓦楞紙、木板等各類環保素材製作模型。成大建築系主任吳光庭笑言，「現在不見保麗龍飛屑，空間變得清爽多了，沒想到廢止使用保麗龍的推動意外成功」。

此次廢止使用保麗龍活動能順利推展，吳光庭認為跟學生有很大的關係。去年建築系學生發現系館常有大量模型餘料待處理，自主成立跨年級社團「蚤市」作為回收再利用的材料交易所。吳光庭表示，「蚤市」有效提升材料使用率減少資源浪費，也可幫學生節省材料開支，是符合公益及環保「循環使用」的具體行動，一舉數得。

蚤市創辦人洪仲萱說，去年觀察到系上有很多模型餘料覺得很可惜，想將「循環經濟」課程所學落地實踐，利用系館原鋼筋建材展示空間，就地取材將鋼筋結構改造為收納層架，現存模型餘料很多都是學長姐留下來的，整個空間都是回收再利用的概念。

「蚤市」存有各式各樣做模型時會使用的工具與材料，舉凡各色每瓶容量不一的噴漆、各種材質大小尺寸不定的紙類、長短不齊的木材角料、軟木板、繪圖尺規等，消費方式也很特別；現任管理員建築系大四吳家萱介紹，「進來蚤市購物，先購買10元到80元不等的不同大小的購物籃，只要容器裝得進去的都可以帶走。」

▲成大蚤市創辦人與系主任、各年級管理員。

平易近人的價格希望吸引許多學生前來尋寶。同為蚤市管理員之一的建築系大二蕭雅聿分析，蚤市對學生而言，可減輕模型材料開銷，同時還能兼做環保杜絕浪費，「系上有這個空間真的很棒」。