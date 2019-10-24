擦撞雙載老三寶！慘被求償「1100萬」崩潰：家賣了也賠不完　網驚：賺遺產？

▲車禍被求償1100萬，網友崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳韻如／綜合報導

機車擦撞竟被索賠1100萬？一名騎士在臉書透漏，日前騎機車與2名雙載的高齡老者發生擦撞，導致對方滑倒後受傷，自己則無大礙。然而，雙方報警處理後，竟收到對方的求償單，而求償金額竟高達1100萬，讓他看了傻眼直呼，「把我全家賣了也賠不完...」。

原PO在臉書社團《爆料公社》分享一張照片表示，日前騎車發生車禍，而對方是2名超過75歲的高齡老者騎車雙載，當時2車並行，而他騎著慢車，卻還是發生擦撞。事後雙方找來警方處理，而鑑識結果為「雙方未保持並行間隔」。

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未料，過沒幾天原PO就收到一張求償單，而上頭求償的費用包括，醫療費242萬、因癱瘓增加的日常生活費580萬、精神慰撫金270萬，總金額近1100萬，原PO收到單子後，當場傻眼直呼，「遇到碰瓷？車禍竟求償近1100萬？也無相關明細收據可憑？把我全家賣了也賠不完...」。

這篇文章一出後，立刻引發網友討論，紛紛留言，「專業級的欸 ，連後代的生活吃穿都安排好了」、「是為了幫自己增加更多的遺產嗎？」、「扯，家有一老如有一寶，還一次雙寶，加入碰瓷老年致富不是夢」。

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