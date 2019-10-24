「林鄭將被撤換」報導錯誤　日本時報：北京已備應急方案

▲林鄭月娥因「反送中」運動飽受港人批評。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

《金融時報》22日引述消息人士指出，北京計劃在明年3月前，撤換香港特首林鄭月娥，並另擇臨時人選做完剩下的任期。對此，《日本時報》引述北京一名高層官員的消息，稱該報導錯誤，「根據《基本法》，其提及的所有人選，都不可能接替林鄭月娥。」

《金融時報》引述消息人士指出，由於反送中示威運動遲遲無解，中國正在計劃換掉林鄭月娥；若是習近平真的下此決定的話，林鄭將會於明年3月下台，由臨時特首代理其職務到2022年任期滿為止。

消息人士還指出，代理的熱門人選有香港金融管理局前總裁陳德霖以及也曾競選過特首的前政務司司長唐英年。原先，財政司司長陳茂波和行政會議召集人陳智思也都是接任的熱門人選，但報導指，2人被認為與已經聲名不佳的林鄭政府關係太密切。

▲日本德仁天皇舉辦「即位禮正殿之儀」，林鄭月娥現身。（圖／路透）

不過，總部位於日本東京的英文報章《日本時報》引述北京高層官員說法，稱上述報導內容錯誤，根據《基本法》，其所提及的所有人選，都不可能接替林鄭月娥，「北京已經為香港的不同情況，包括一旦林鄭月娥政府完全無法控制局勢，準備了各種應急方案。」

另外，大陸外交部發言人華春瑩也曾作出回應，稱《金融時報》的報道是「別有用心的政治謠言」，中央政府堅定支持林鄭月娥領導的香港特區政府，盡快止暴制亂及恢復秩序。