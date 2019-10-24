陪產檢！護理師「有男的在裡面了」表情超母湯　他秒愣...真相逆轉糗爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友之前和母親、姊夫約好，陪懷孕姊姊到醫院產檢，當天他有事晚到，沒想到護理師看到他的第一反應，竟是對一旁同事小聲討論，「裡面有一個男的了耶」，而他聽完瞬間傻住，不過回神後也趕緊表明身分，解開這莫名的尷尬。

男網友在dcard娓娓道來，1年半前，親姊懷孕5個月要產檢，當天陪同的還有媽媽和姊夫，而他因臨時有其他事情耽擱，所以晚了一點才到醫院。

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那時，他打給姊夫詢問房號後，直接找到該號產檢房，並在門口敲門；沒多久，一位護理師應門，問說「請問有什麼事嗎？」而他直回，「那個...我要找X小姐，她應該在裡面。」

聞言，護理師請他稍等片刻，進去看一下，又瞄了他一眼，隨後小聲地跟旁邊護理師說，「可是裡面已經有一個男的了耶！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃軍瑋攝）

一席話讓男網友愣在原地，同時護理師們也在討論是否要讓他進去時，他大聲解釋，「我是小舅子啦！」而護理師便趕緊讓他進門。

經過這段插曲，原po表示，「以後不管去哪裡找家屬，一定要先表明身份，然後我真的很好奇，這位護理師到底經歷了什麼？」最後他也附上可愛的姪女照，直說「她正健康快樂地和我們看著同一片的天空呢！」

po文狂吸1.7萬讚，大家不禁笑回，「八點檔鄉土劇看太多」、「真是貼心的護理師」、「你還等什麼？這麼逗的可愛護理師快收啊」、「小孩像媽媽，你又像姊姊，護理師一個腦補」、「她一定有陰影，醫院各種家務事呢」。

另外，曾在婦產科工作的網友也現身說法，「其實蠻常有這種事，但護理人員被你們聽到是有點不專業啦」、「我在單位真的看過小三扮成外籍看護，剛好都跟病人的兒子錯開來，幾天後被兒子遇到動手打小三，還鬧到全病房都出來看的」。

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