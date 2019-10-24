拿不到親民黨總統門票…王金平擬25日裸退告別　播影片訴說從政心得





▲王金平。（圖／記者林銘翰攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選進入倒數階段，外傳前立法院長王金平渴望拿到親民黨手中握有的政黨推薦「門票」，然而卻被親民黨主席宋楚瑜回擊是「非賣品」。眼看受理總統、副總統候選人登記的時間只剩不到一個月，王金平繼不是立委參選人，又沒有拿到總統參選人門票，近乎已經出局。

在郭台銘9月宣布不參選後，外傳王金平打算透過與親民黨合作的方式，拿到宛如「快速通過」的總統提名「門票」。然而宋楚瑜卻不斷出面澄清，親民黨門票就是三個字「非賣品」，也預告門票最終歸屬預計會在11月向外界宣佈。

據了解，如果能夠獲得親民黨推薦，王金平原預計10月18日總質詢時宣布退出國民黨，投入2020選戰。眼看10月18日已經過去，加上面對11月22日最後受理總統、副總統候選人登記的時間壓力，拿不到「門票」又不是立委參選人的王金平可能選擇直接裸退，透過影片訴說50年來從政的心路歷程，但未來還是會替有交情的黨籍立委參選人站台。

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