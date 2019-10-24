基隆海洋廣場運動！吊嘎伯「圍欄邊拉筋」狂壓鋼索…秒拉變形　民眾看傻

▲阿伯在海洋廣場用鋼索運動。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「壞事不能做！結果過幾天就被發現」，一名男網友在臉書PO出貼文截圖，截圖中貼文者表示，基隆海洋廣場圍欄的鋼索有一條不見，但廣場上常常有小朋友在玩，認為鋼索要趕快補上去。沒想到過沒幾天，就有人發現，竟然有阿伯拿鋼索來做運動，整個人的重量都壓在上面，一下壓一下拉，讓網友都看傻。

這位男網友在臉書《爆廢公社》轉PO一則貼文截圖，截圖者的貼文放上一張基隆海洋廣場的照片，文中表示「位置基隆海洋廣場，鋼索一條不見？幾天了？」並說這邊常常有小朋友追跑跳蹦，考量到安全疑慮，希望相關單位趕快補上。

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▲有人貼文說發現廣場圍欄的鋼索不見了。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，只見廣場邊靠海的地方有圍起圍欄，是由白色鐵架做為主體，中間拉8條鋼索。男網友接著在文中貼出3張照片，「壞事不能做！結果過幾天就被發現，有人用鋼索在做運動！」

▲吊嘎伯整個人壓在鋼索上。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見廣場上有一位阿伯穿著白色吊嘎，下半身配深色短褲和運動鞋，正在廣場上做運動，但用的東西竟然是圍欄上的鋼索，不僅一下壓在下面的繩子上，一下還把腳抵在鐵架上、狂拉上方的鋼繩做出拉筋動作。

▲▼吊嘎伯又壓又拉，把鋼索當成運動器材。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛留言喊扯，「這也能拿來做運動？斷掉撞下去就可能下巴不見了」、「就是會有人不懂珍惜公物。」雖然有網友認為「不是太能理解 鋼索不見跟做運動的有何關聯」、「有證據證明是運動者弄斷的嗎？」但說法馬上遭打槍，「這就是不正當的使用方式啊！本來就該罰」、「不管是護欄或鋼索，它只是用來防止行人墜落而已，不是拿來健身運動用。」

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