高雄瑜伽老師被「110元雞排」侮辱人格…網怒肉搜「一星洗版」　店家下場揭曉

▲高雄一位瑜伽老師因2塊雞排感覺被店家侮辱，事件曝光後該店家慘遭網友圍勦。示意圖非本文當事店家雞排。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市一名瑜伽老師在鼓山區付錢買雞排，取餐時被員工認為還沒付錢，跟店家表示調監視器以示清白，卻被說「2塊雞排而已，你拿去，我們很忙沒空調。」這句話讓高雄瑜伽老師感覺人格被侮辱。消息傳出後引起網友撻伐，儘管店家事後道歉仍無法平息，最後店家只能自關粉專暫避風波。

▶︎有付錢卻被店家嗆「送妳」！她爆哭：人格只值110元 雞排店遭轟道歉了



請繼續往下閱讀...

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，自己在鼓山區一間炸物店買雞排，點餐時提前付了2份雞排、共110元費用，但取餐時店員卻堅稱她沒有付錢，就算重新示範當時付款的動作也沒用，最後她只好請店家調閱監視器以證清白，不料老闆卻狠酸她「只是 2 塊雞排而已，你拿去，我們很忙沒空調」

原PO最後仍掏出110元錢給老闆，但對方的話仍讓她非常傷心，「我覺得人格受辱，對我來說也只是110而已」，更因此崩潰哭了出來，考慮後決定報警處理。所幸員警到達現場後，協助調閱店家的監視器，才終於還給原PO清白，店家也立刻道歉並退回多收的110元。

▲2塊雞排羞辱高雄瑜伽老師，網友討論。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

消息經《ETtoday新聞雲》露出後引起網友撻伐，有同樣從事餐飲業的網友留言「我們家也是做生意的 但只要沒印象客人有給錢 然後問客人 客人說有給 我們都會聽客人的跟他說 好的 謝謝」、「大家都知道做吃的很辛苦，沒有人真的去刻意討那點小便宜的。」

另外也有曾被店家質疑過的網友留言說「我之前也有過，那種感覺真的很差…很差，就算事過多年，還是很不好受，水潑出去收不回的，這種店家我會把他拒絕往來，就算再好吃也對我無吸引力」。

▲店家提出5點改進方案，但仍無法平息網友怒火（圖／翻攝自臉書）

面對網友的猛烈砲火，店家在粉絲專頁發出「道歉啟示」，指出當時讓高雄瑜伽老師感覺人格被侮辱的店員也是股東之一，經過此事件將進行5點改進方案：1、與顧客說話用詞應得當；2、與顧客說話態度需禮貌；3、點餐完畢後，應落實立即收款規定並發放號碼牌(之前就有規定)；4、若與顧客發生消費糾紛，應立即停止手邊工作，與顧客即時面對面溝通即處理；5、若溝通無效，可調閱監視器，確保雙方權益。

▲▼高雄雞排店粉絲專頁已經關閉，網友轉到Google評論一星洗版。（圖／記者葉國吏翻攝）

儘管店家發出5點改進方案，但對平息怒火似乎沒有幫助，今(24)日該店家的粉絲專頁已經關閉，在Google評論上也慘遭一星洗版，網友紛紛留言說「有時候阿 遇到狀況是要想辦法解決 不是一直想辦法逃避 這樣不會有好下場...檯面上道歉 檯面下私訊撤文 這到底是甚麼操作....」、「加價不加量，用雙倍價錢買到一份羞辱，這店家真棒」，也有網友建議可以開發票減少爭議。