人妻結婚10年生4孩　丈夫去世後向公婆坦承：全是和小王生的！

▲人妻被公婆發現外遇,她乾脆坦承孩子也是和小王生的。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

非洲辛巴威(Zimbabwe)一對夫妻結婚10年一共育有4名孩子,然而丈夫去世後,妻子近來被人發現她其實一直在和隔壁小王偷情,因為丈夫有不孕問題,所以4個孩子也全部都是小王的骨肉,震撼真相讓保守的公婆大受打擊。

當地媒體報導,女子姆滕博(Maria Mthembo)嫁給莫約(Erick Moyo)後,一同居住在Gokwe的Ndandulo村,然而對方2個月前去世後,被公婆指控和鄰居帕拉德宰(Amos Paradzai)有染而被捕。

知情人士表示,「被告的公婆對此事十分不滿,認為她不尊重他們的兒子和家庭」,沒想到開庭時,姆滕博不但坦承長期和帕拉德宰外遇,還爆料4個小孩也都是和對方生的。

負責主持庭審的當地酋長姆科卡(Mkoka)證實,姆滕博在庭上坦承,因為丈夫有不孕問題,所以對方也知道孩子不是自己的,只是不知道真正的生父是誰,「這的確是一件令人震驚和不安的消息,莫約的家人也為此受到傷害,我最後下令帕拉德宰賠償莫約家人5頭牛,至於姆滕博,我們也是無能為力。」

10 Year Adulterous Affair With Neighbour That Resulted In 4 Kids Exposed After Husband’s Death https://t.co/QzMYPEACXq pic.twitter.com/ecNOJhABSU