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人妻結婚10年生4孩　丈夫去世後向公婆坦承：全是和小王生的！

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲人妻被公婆發現外遇，她乾脆坦承孩子也是和小王生的。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

非洲辛巴威(Zimbabwe)一對夫妻結婚10年一共育有4名孩子，然而丈夫去世後，妻子近來被人發現她其實一直在和隔壁小王偷情，因為丈夫有不孕問題，所以4個孩子也全部都是小王的骨肉，震撼真相讓保守的公婆大受打擊。

當地媒體報導，女子姆滕博(Maria Mthembo)嫁給莫約(Erick Moyo)後，一同居住在Gokwe的Ndandulo村，然而對方2個月前去世後，被公婆指控和鄰居帕拉德宰(Amos Paradzai)有染而被捕。

知情人士表示，「被告的公婆對此事十分不滿，認為她不尊重他們的兒子和家庭」，沒想到開庭時，姆滕博不但坦承長期和帕拉德宰外遇，還爆料4個小孩也都是和對方生的。

負責主持庭審的當地酋長姆科卡(Mkoka)證實，姆滕博在庭上坦承，因為丈夫有不孕問題，所以對方也知道孩子不是自己的，只是不知道真正的生父是誰，「這的確是一件令人震驚和不安的消息，莫約的家人也為此受到傷害，我最後下令帕拉德宰賠償莫約家人5頭牛，至於姆滕博，我們也是無能為力。」

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