北宜直鐵升級高鐵跳過「可行性評估」　王國材這樣說

▲交通部次長王國材。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

北宜高鐵延伸宜蘭初步規劃出爐，從台北南港到宜蘭市長度近50公里，耗資約995億元，行車時間13分鐘，為加速行政作業，交通部傾向將北宜高鐵併入已完成可行性評估的北宜直鐵方案，直接進入綜合規劃階段，讓外界質疑是否為了選舉直接跳過3年的可行性評估。交通部次長王國材表示，當時核定北宜直鐵可行性時，除了北宜直鐵也考慮高鐵，同意有這樣的但書，所以按照但書做高鐵延伸。

王國材解釋，原本北宜直鐵案是直接穿過翡翠水庫，所以環評沒過，現在改採高鐵繞北邊，不經過翡翠水庫集水區，鐵道局把直鐵跟高鐵做比較，高鐵是繞過大部分集水區，高鐵當時BOT合約有一個汐止基地，從南港到汐止的路全都已經取得，後來研究發現北宜直鐵還有樹林到南港還有瓶頸段，現有系統台鐵改善效果會受瓶頸路段影響，從新的系統增加容量，研議高鐵從南港到宜蘭的方案，目前都還是初步方案，都還要經過綜規再到行政院合併。

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北宜高鐵直接進入綜合規劃階段，不會再做評估？王國材說，會再做評估，當時核定北宜直鐵可行性時，除了北宜直鐵也考慮高鐵，當時行政院在核定可行性也有寫這樣的方案，同意有這樣的但書，所以按照但書做高鐵延伸。

外界質疑是否在2020年大選前亂開支票？王國材說，一切回到專業，宜蘭假日這麼塞，鐵道到宜蘭的需求非常明顯，研究當中用高鐵系統延伸，可以增加到宜蘭的容量，減低台鐵台北到花東一票難求的需求減低，看起來雙贏，現有直鐵有太多瓶頸，初步認為用新系統延伸增加容量，細部還要在綜規做評估。