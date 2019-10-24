快訊／韓國瑜推故宮4.0計畫　張善政：文物一次展一定可以！

▲韓國瑜國政顧問團總召張善政。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜22日提出，當選後要將故宮70萬件文物全部展出「轟動全世界」，事後卻遭故宮打臉表示「執行有難度」。對此，韓國瑜國政顧問團總召張善政24日強調，故宮文物一次展一定可以，「批評韓國瑜的都沒有數位腦袋」。

張善政與故宮前院長馮明珠、政策白皮書召集人邱文彥24日上午11點召開「故宮4.0計畫」記者會，在記者會上，張善政也批評政府，他說，過去陳其南擔任故宮博物院院長，以多元文化幌子，行台獨主張，蔡政府任內對故宮文化摧殘、行銷不足。

▲台北故宮。（圖／翻攝Google Maps）

對於韓國瑜陣營推出故宮4.0計畫，張善政也說明主要三點內容，包括：第一、故宮北院，在外雙溪環境合理承受能力適度擴建。第二、故宮南宮，用展國寶來活化。第三、數位故宮，以數位展覽補實體展覽的不足。

另外，張善政也反問誰說展覽非要實體展覽？他強調，故宮4.0計畫還有三點特色，第一，加強數位典藏與展覽；第二，結合虛擬實境、擴增實境、有個人化或小群體的數位展示廳，隨喜好瀏覽展物；第三，觀眾瀏覽數位展覽的大數據，極具運用價值。

張善政表示，故宮文物一次展是國家政策層次的願景，故宮要成為國際上中華文化的重鎮、實體結合數位展示的先驅，展示台灣數位實力，且故宮要成為吸引國際觀光客的大吸鐵。