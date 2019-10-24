狂捅妹妹189刀還挖眼割耳　法官判冷血姊入囚13年

▲伊莉莎薇塔因忌妒心驅使而下手殺害妹妹。（圖／翻攝自Facebook／ ЕЛИЗАВЕТА ДУБРОВИНА）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡（St.Petersburg）22歲女性伊麗莎薇塔（Elizaveta Dubrovina）3年前殺害自己的親妹妹，共刺189刀並割下右耳與挖出眼睛，犯案動機是忌妒妹妹的容貌與事業，被逮後強制接受心理治療。日前法院裁定結果出爐，判決應入監服刑13年。

妹妹史蒂芬妮雅（Stefania Dubrovina）職業是模特兒，因容貌姣好與事業有成令伊麗莎薇塔忌妒多年。2016年，伊麗莎薇塔與妹妹到當時妹妹男友阿列克謝（Alexey Fateev）家中開派對，她趁著阿列克謝外出買酒時下毒手。檢察官指出，死因是失血過多，在頭、頸部、軀幹、手臂及腿等重要器官發現189處刀傷，其中還割除了右耳與挖出眼睛。阿列克謝回家發現後，當場將伊莉莎薇塔制服移交給警方，強制讓她接受心理治療。

▲伊莉莎薇塔接受3年心理治療後被判13年刑期。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

他們的姑姑葉卡捷琳娜·杜布羅維娜（Ekaterina Dubrovina）表示，這是令人震驚的悲劇，我的血液好像變成了冰塊一樣令我害怕。

其實伊莉莎薇塔的忌妒心早有跡象，2人從小在孤兒院長大，平常互動看似互動良好會相擁拍照，但她常常會模仿妹妹的穿著打扮，用一樣的口紅，染相同的髮色。據外媒報導，伊莉莎薇塔今年接受完心理治療後開始審訊，被銬上手銬出庭時面無表情，法庭判她謀殺罪成立，判入監服刑13年。