恐怖土石流沖毀家裡地基　貓咪「神奇感應」吵醒他幸運逃過一劫！

▲夫妻靠著家中愛貓的幫忙，2人才能安然無恙。（圖／翻攝自Facebook／Sabrina Pellegrini）

記者李振慧／綜合報導

義大利北部近來遭到暴風雨襲擊，當地河水暴漲引發恐怖土石流，一對夫妻因為被所養的2條貓叫醒，才能在災難降臨前及時離開，沒有留在後來被土石流摧毀的房屋中，幸運逃過一劫。

利古里亞省(Liguria)21日遭到暴風雨襲擊時，居住在坎波利古雷(Campo Ligure)的男子皮亞納(Claudio Piana)，與妻子佩萊格里尼(Sabrina Pellegrini)當時正在家中睡覺，所以完全不知道土石流已經沖毀他們家的地基。

皮亞納表示，「我和妻子之所以會起來，是因為所養的貓辛巴(Simba)和摩西(Mose)在吵鬧，把我們給吵醒了」，妻子發現2貓正在玩一塊從天花板掉下來的灰泥，他們才注意到牆上竟然有裂縫，便趕緊逃離家中開車離開，不過後來仍被困在恐怖的泥海中，最後被消防隊員救出。

皮亞納獲救後，接到哥哥電話才得知，「你家的房子垮了」，從現場畫面可看到，2層的房子被土石淹沒，慘成廢墟，他表示，「現在我們變得一無所有了，消防員說我們再也不能回到那個家，因為太危險，但至少我的貓辛巴和摩西活下來了。」

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