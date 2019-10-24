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住學校5號床「沙沙沙聲」　高一女隔天衝廟：命要緊！10年睡覺不敢掀頭髮

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▲▼睡眠。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO表示，現在每次掀頭髮都會想到那次經歷。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

「妳睡覺還掀頭髮嗎？」一名女網分享分享高中住宿時，睡覺時一直聽到「沙沙聲」，「我嚇到一直唸觀世音菩薩救苦救難、南無阿彌陀佛。我感覺祂並不怕，而且一直在我身邊」，嚇得隔天衝到廟裡拜拜。

「這是發生在我高中剛入學的親身經歷，這件事情讓我到現在都一直恐懼著…」原PO今天（24日）凌晨在「靈異公社」臉書社團說，相信很多女生睡覺會把頭髮往上掀，「沒錯，我也是會這樣，可是自從經歷的那件事情之後，我有10年的時間不敢掀頭髮，每次掀頭髮都會想到那次的經歷。」

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，民國94年9月高一剛入學，還是熱騰騰的「菜逼八」新生，帶著行李興高采烈前往宿舍，拿著號碼單一間間比對，找到她住的第9號寢室、下鋪、5號床。

原PO還原寢室的擺設，一進門右邊是一個很長、釘死在牆上的老舊木桌，左邊是1號和2號上下舖床位，中間是3號、4號上下舖床位，最裡面的是她的5號、6號上下舖床位；1號和3號中間有一個衣櫥，3號和5號中間有兩個衣櫥，5號床尾左邊有一扇大窗子。

▼原PO說，「我瞬間聽清楚是什麼聲音了，是我們抓頭、頭髮摩擦的聲音。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO說，剛開始住在宿舍一切都還滿順利，直到有天晚上準備入睡，應該說半夢半醒之間，她聽見頭上有聲音瞬間回魂，以為聽錯繼續召喚周公；沒想到頭上又傳出聲響，她很仔細、認真地聽，「沙沙...沙沙沙...沙...沙沙...這是什麼聲音？？樓上的在翻身嗎？不可能，翻身應該是碰碰碰，不是沙沙沙...」

「算了，不管，翻個身側睡比較舒服，頭髮一樣掀到後面」，原PO表示，沒想到聲音又出現了，這次不是在頭頂，是在她的背後，「靠北，我後面是牆壁，而且我住在二樓欸！這聲音哪來的？而且聲音越來越大，我感覺那聲音越來越近了，就在耳邊！」

原PO指出，恐懼感一直上升、狂流冷汗，「我瞬間聽清楚是什麼聲音了，是我們抓頭、頭髮摩擦的聲音！我嚇到一直唸觀世音菩薩救苦救難、南無阿彌陀佛。我感覺祂並不怕，而且一直在我身邊，就這樣跟祂僵持了10分鐘，這10分鐘感覺像是過了一小時。」

「我已經情緒快到緊繃了，我不管三七二十一，至少讓我知道是什麼在搞我」，原PO說，張開眼睛往後看，聲音不見了，也沒看到任何東西，「是誰在摸我的頭髮？是誰在我背後...？妳睡覺還掀頭髮嗎？」

▼原PO說，現在睡覺不敢把頭髮往上掀。（圖／示意照／翻攝LibreStock免費圖庫）

▲▼嗜睡正妹被誤診！5年後找出病因，卻嚴重到需換心臟，示意圖。（圖／LibreStock）

對此，有網友留言，「隔天人沒發燒？」原PO回，「沒有發燒，可是有衝去廟裡面。先衝了，命要緊，也不知道去哪卡到的，學校那麼多人偏偏找上我，雖嘎舞村（台語，超衰）。」

也有人認為會不會是蟑螂，「其實...蟑螂會吃頭髮。」原PO斬釘截鐵地說，「不可能，我們那一個寢室有兩個是討厭的龜毛處女座，有一點髒亂，她們就一直ㄍㄞㄍㄞ叫了。」

也有女網友分享自己的經驗，「我以前高中的宿舍也有，住兩年只遇過一次，而且當下也不知道自己遇到。」還有人說，「曾經聽過另一個世界的人因為沒有什麼，羨慕妳有，會一直摸想要的東西，頭髮、手、腳…任何祂沒有的。」

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