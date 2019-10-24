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降低成本見效！特斯拉Q3獲利出乎意料　盤後股價飆漲逾20%

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▲特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉對未來實現盈利持續看好。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

電動車大廠特斯拉週三（23日）在美股盤後公布最新財報，獲利出乎意料地豐厚，每股盈餘為1.86美元，表現遠優於華爾街分析師預測的每股虧損0.24美元。好消息也激勵特斯拉盤後股價飆漲逾20%，報每股306美元，創2月以來最高價格。

特斯拉Q3獲利達1.43億美元（約新台幣44億元），調整後的每股純益為1.86美元（約新台幣57元）；但Q3營收為63億美元，不僅略遜於預期64.3億美元，也低於去年同期的68.2億美元。這是該公司2012年來首次出現營收較去年同期下降。

請繼續往下閱讀...

特斯拉表示，能有獲利主要因為節約大量成本，執行長馬斯克（Elon Musk）去年以來宣布了至少三輪裁員，並重組業務部門以應對利潤率較高的車型銷售放緩。

特斯拉在聲明中表示，第3季運營成本是自Model 3生產以來的最低GAAP 盈利恢復，同時產生正向自由現金流，主要是從業務中節省大量成本而達成。

特斯拉還提到，上海的超級工廠差不多10個月就能完工，並已準備好投入生產，造車成本將比在美國生產Model 3還要便宜約65%。

展望未來，特斯拉預測電動車交付量應可按季度逐年增加，有信心整年電動汽車出貨量達到至少 36 萬輛水準。最新車款 Model Y 也有望在明年夏季推出，歐洲超級工廠位址也即將公布，計劃在 2021 年開始生產電動汽車。

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