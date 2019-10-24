42歲擁2400萬！他體悟一件比投資更重要的事：存錢

▲上流哥認為，想要滾大資產，存錢與投資要同步進行，不要幻想能從股市海撈一票。

圖文／鏡週刊

42歲就財富自由的上流哥，其實有將近一半財富是存來的，「投資的第一步是存錢。」他透露，想要滾大資產，存錢與投資要同步進行，靠著時間和複利相乘，才能達到最大的財富效益。

今年3月上流哥開除了老闆，揮別長達9年的基金操盤工作。「我沒有背貸款，扣掉旅行開銷，每年只花費30萬至50萬元，錢很夠用。」平日宅在家讀資料，下午上健身房，偶爾打打電動，上流哥的生活過得相當樸實且有點枯燥。

「投資的第一步是存錢。」曾是明星經理人的他透露，如今手上約2,400萬元的資金部位，其中1,000萬是「存」來的，「我剛開始上班時，就存下一半薪水，隨著收入增加，儲蓄率更拉高到7成以上。」

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「沒錢的人根本沒資格用奢侈品，用iPhone的人沒錢活該。」上流哥率直地說，工作生涯初期的年輕人應趕緊存錢，「假設1,500萬元可以財務自由，其中1,200萬元會是存來的。但是多數人想的是1,500萬元裡面，300萬自己存，1,200萬靠投資。你在作夢！」

總之，想要滾大資產，存錢與投資要同步進行。上流哥發現，很多人誤以為自己具有選股能力，有機會從股市海撈一票，其實是不切實際的想法。「大量閱讀是成功投資的基礎。」上流哥認為，多讀書加上實戰投資之後，有天份的人自然會找到成功之道，「但如果發現自己還是不行也沒關係，書不會白念，對理財跟投資配置還是有幫助的。」

「投資理財對人生非常重要，結果學校教育整個空白。」財富自由的上流哥無事一身輕，未來打算推廣正確的理財觀念，「理財理得好，人生是彩色的，妹或帥哥也會圍繞著你；理財理不好，人生是黑白的！」



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