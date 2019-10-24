84歲老翁肚痛送急診　遭護理師「閒置6小時」變冷屍…無聲滑下輪椅！

▲唐納被送往急診室後，被閒置6小時最後死在輪椅上。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

急診室的忙碌與病人的優先順序，往往成為家屬與院方的爭執。英國的考文垂城（Coventry）一名84歲的老爺爺，因為腹部異常疼痛，於是女兒幫忙叫了救護車送到急診室，沒想到卻被閒置6小時，也未經過初步診療，最後在醫院的走廊上斷氣。老先生的女兒相當難過的表示，「當我看到我父親從輪椅上滑下來時，就知道什麼都來不及了」。

根據英國《每日郵報》報導，84歲的唐納（Donald Driver）在去年身體檢查中，發現食道出現一個小洞，也因此造成腹部積水，10月13日唐納因為腹部異常疼痛，在女兒的協助下搭救護車前往急診，然而到院後，醫護人員將唐納換到輪椅上後，就沒有在前去詢問。

唐納的女兒艾瑪（Emma）過去也是一名護理師，為了要照顧父親所以辭去工作，在急診室時為了尊重專業，雖然催促過其他醫護人員幾次，但仍靜靜的等待，6個小時過去，唐納躺在40個等待的病患列中，護理人員依舊沒有來做檢查。

▲艾瑪辭去工作照顧父親。

這時唐納突然滑下輪椅開始嘔吐，艾瑪急忙找來護理人員，大夥將唐納搬上病床，「當時我就知道他已經過世了，醫院的人才準備要搶救，但我知道已經來不及了，如果那時我們的要求有一個人願意幫忙，或許我的父親就不會離開，而在我心裡，他永遠都沒有離開」。唐納在14日凌晨宣布死亡，考文垂醫院則表示「將會追究責任歸屬，也深表遺憾。」

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