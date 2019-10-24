怒喊「別忘了死者是香港人」　陳明通：港府有義務伸張正義　

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋，我方有意派檢警赴港將他押回，但被港府拒絕。陸委會主委陳明通24日表示，跨境犯罪必須雙方政府一起合作，才有辦法實現公平正義，不要忘了，命案的受害者（潘曉穎）也是香港人，港府有義務替受害者伸張正義，「我們現在要辦，你當然要配合我呀，把人讓我們帶回來啊，把卷證交過來啊，很簡單的道理。」

陳明通上午在立法院受訪，他說，政府主張雙方對陳同佳案件都有管轄權，如果香港要辦，台灣透過司法互助來提供相關資料；如果是台灣來辦，那香港就請提供相關資料，「可是香港一直不願意給資料，既然你不辦，那就我們來辦，進一步相關的事情請你們來協助，最重要的是，人犯怎麼帶回來，卷證怎麼帶回來，現在爭取的是這個。」

我方有意派檢警押回陳同佳，但被港府拒絕，指是「跨境執法」，完全不能接受。陳明通指出，跨境犯罪必須雙方政府一起合作，才有辦法實現公平正義，實現司法正義，「對方不配合，怎麼實現司法正義？不要忘了，受害者也是香港人，香港政府有義務替受害者伸張正義，我們現在要辦，你當然要配合我呀，把人讓我們帶回來啊，把卷證交過來啊，很簡單的道理。」

陳同佳23日出獄後，一直陪同著他的管浩鳴牧師表示，憂心陳同佳來台灣受審，會受到政治力的影響，成為政治籌碼。陳明通表示，奉勸管牧師少講兩句話，「如果你有心要幫受害者伸張正義，有心要讓陳同佳到台灣來受審，請你少說兩句。」