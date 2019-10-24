林義守姐夫姚武年公祭　蔡英文走14分鐘後…韓國瑜眼球滿血絲來了：怕遲到

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜進行「傾聽之旅」，不過24日一早又改變行程回到了高雄市，為得就是參加鋼鐵大亨姚武年、林義守姊夫的告別式，韓國瑜匆匆現身，就立刻搭車要回雲林，面對記者詢問，只有說「很趕！怕遲到」。但在韓國瑜抵達前14分鐘，總統蔡英文才剛離開，雙方似乎刻意避開、王不見王。

▲韓國瑜臨時增加行程回到高雄參加告別式，跟總統蔡英文刻意錯開。 （圖／記者吳奕靖攝）

鋼鐵大亨姚武年的告別式於24日清晨6點半舉辦，總統府秘書長陳菊在7點46分抵達，隨後前後兩任的立法院長王金平、蘇嘉全也陸續抵達，總統蔡英文是在7點57分到場致意，在會場當中停留了11分鐘就離開。不過原定應該在雲林進行傾聽之旅的韓國瑜，在前一天發佈通知，更改行程回到高雄參加姚武年的告別式，大批媒體都在現場等待。

▲韓國瑜臨時增加行程回到高雄參加告別式，跟總統蔡英文刻意錯開。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜臨時增加行程回到高雄參加告別式，眼睛充滿血絲 。（圖／記者吳奕靖攝）

在蔡英文離開後約莫9分鐘，國民黨主席吳敦義到場，接著韓國瑜在8點22分時，在隨扈的陪同下步行來到會場，讓原本守候以為韓國瑜會搭車抵達的媒體，有點措手不及；而面對媒體的詢問，韓國瑜並沒有太多回應，而是跟在場的市議員以及李四川副市長打招呼，表示：「好久不見」。

隨後韓國瑜進行公祭儀式後，跟吳敦義一前一後的離開，韓國瑜一走出會場，一樣是受到媒體包圍，還一度卡在車道擋道禮儀車的行進路線，在警方人員的引導下，順利找到自己的車輛，在這過程當中，韓國瑜只有簡單回答：「很趕！怕遲到」，隨後就是一貫跟大家說聲謝謝，不過記者也特別觀察到韓國瑜的眼球是充滿血絲，感受到他有些疲累。

▲韓國瑜臨時增加行程回到高雄參加告別式，李四川副市長一早就陪同出席。 （圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜臨時增加行程回到高雄參加告別式，王金平也到場 。（圖／記者吳奕靖攝）

王金平離開的時候，對於媒體詢問近期是否有跟韓國瑜見面，王金平給了一句很酸的話：「現在不是見到了嗎？」雖然兩人在會場當中有禮貌性的短暫握手，不過也沒有太多互動。

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