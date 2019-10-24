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民雄槍擊警匪對峙勸說有功　小隊長張永龍破格晉升巡官

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▲▼ 張永隆破格晉升巡官。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 民雄槍擊案，水上分局小隊長張永龍(左二)勸說有功，讓警方不費一彈一藥降伏嫌犯，張也破格晉升巡官。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉今年8月30日傳出槍擊，綽號「水蛙」的歹徒陳志明坐擁大批槍械，因一度懷疑警方圍捕對租屋處外鳴槍並丟擲爆裂物，警方到場後一度雙方對峙近5小時，陳嫌最後終於投降。期間由於水上分局偵查隊小隊長張永龍及陳的民間友人陳盈達大力勸說，使得警方未用一槍一彈讓嫌犯棄槍投降。嘉義縣警局長廖宗山日前親自前往警政署特殊功績陞職審議會說明該案情，經審議核定後張永龍破格晉陞巡官，23日公文正式送至嘉義縣警局。

▲▼ 張永隆破格晉升巡官。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 張永龍與陳嫌友人勸服陳志明。（圖／記者翁伊森攝）

槍戰當天，由於警方與陳嫌僵持近5小時，縣警局長廖宗山及檢察官姜智仁一度下令將攻堅，陳志明於是透過電話與友人陳盈達及張永龍聯絡，張苦勸陳嫌要留住自己性命以說明冤屈，到達現場後，廖宗山與姜智仁更安排張永龍與陳的民間友人陳盈達進屋勸說。過沒多久，陳志明先交出一長槍及裝滿彈藥的黑色包包給張永龍，隨後張永隆到陳車上取槍，陳盈達留在屋內繼續勸說陳志明。

▲▼ 張永隆破格晉升巡官。（圖／記者翁伊森攝）

▲民雄槍戰陳嫌坐擁大批軍火。（圖／記者翁伊森攝）

最終陳嫌表示自己願意投降，於是在場支援的中打四隊隊長許忠彥進屋，陳隨即交出手中的衝鋒槍後走出屋外投降，也讓警方不費一槍一彈順利勸降。

縣警局局長廖宗山表示，勇於任事，有膽識、富機智，化危機於無形。

張永龍從警30年，擔任刑警17年，目前為一線四星巡佐在水上分局偵查隊小隊長，未來參加警佐班受訓後可派任兩線一星巡官，陳嫌該案居首功，破格陞職是實至名歸，對警方具有鼓舞作用，更有維護治安的動力。

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