「舊衣褲掛新吊牌」4小時連退5件　貪婦隔天再衝賣場慘賠4倍

▲吳女把自己的舊牛仔褲掛上新吊牌，再拿去賣場退貨。（示意圖／記者謝承恩攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓女子今年5月前往愛買基隆店購物，卻把自己的舊衣物掛上賣場的新吊牌，再拿去服務台退貨，短短4個小時接連退貨5件衣褲，隔天她又帶著3件牛仔褲和4件上衣想退貨，結果被店員識破。基隆地院法官考量到吳女犯後相當後悔，也與受害業者達成賠償4倍金額的和解，最後依詐欺取財罪判處拘役35日，緩刑2年。

判決書中提到，吳女今年5月5日下午4時許前往愛買基隆店消費，並把自己的舊短褲和紫色條紋上衣掛上店家的衣物掛牌，冒充是在店內購物的新衣物，再拿到服務台辦理退貨，一共得手289元。

▲吳女貪圖1386元的退款費用，反而挨告留下犯罪紀錄。（圖／記者謝孟儒攝）

吳女第一次得逞之後食髓知味，決定再來第二次，同日晚間8時許她帶著3件上衣辦理退貨，這次一共得手1097元；沒想到隔天下午6時許她又帶著3件舊牛仔褲、4件上衣到店裡退貨，這才引起店員懷疑，當場報案將人扭送警局。

基隆地院法官認為，吳女被抓後立即坦承犯行，也很後悔，態度相當配合，加上她過去並沒有任何刑事犯罪紀錄，事後也已經與業者達成和解，同意賠償4倍金額，相信她經過這次教訓應該知所警惕，不會再犯，因此依詐欺取財罪判處拘役35日，得易科罰金3萬5000元，緩刑2年。