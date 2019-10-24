北韓敦促美國年底前做出「明智抉擇」　金正恩：與川普關係很特別

▲ 川普與金正恩6月底在板門店短暫會面。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國與北韓實務團隊月初在瑞典會談，協商破裂後兩國無核化談判再度陷入停滯。北韓官媒《朝中社》24日報導，外務省顧問金桂冠發表談話，除強調領導人金正恩與美國總統川普（Donald Trump）的好交情，也敦促美國在年底前做出明智抉擇，「只要有志，路就會開。我們期待看見美國如何明智的度過今年年底。」

川普日前在公開場合受訪時再度表示，和金正恩互相尊重、相處融洽。金桂冠認真閱讀相關報導，認為金正恩與川普的交情穩固，互相信賴的關係也並未改變。他日前針對北韓與美國關係等外交事務向金正恩報告時，金正恩也親口對他說道，自己與川普的關係非常特別。

金桂冠表示，希望以友好關係為基礎，克服眼前的障礙，使兩國往更好的方向邁進。然而問題在於華府及美國行政部門的政策至今仍固守冷戰時期的思考模式及意識形態，一味敵視北韓，與川普的政治見解及意願相差甚遠。

金正恩4月曾在施政演說中透露，只要美國採取正確的態度，邀請舉行第三次川金會，北韓也願意再試試看，將保持耐性到今年年底。南韓《韓聯社》分析，金桂冠24日這番言論代表北韓有意在年底前與美國舉行峰會，「明智的抉擇」則是敦促美國提出北韓要求的無核化談判「新做法」。

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