快訊／陳同佳案遭追問認同「一中框架」？　徐國勇動怒嗆：講話客氣一點

記者楊蕓／台北報導

引發香港「反送中」運動的在台殺人港男陳同佳，23日獲釋出獄，各界關注他是否會來台投案。內政部長徐國勇24日在立法院受訪時重申，「台港都有管轄權，如果香港不辦，台灣來辦，我們的態度非常清楚」，但有媒體連番追問政府態度前後大轉彎，是否形同認同一中？徐國勇一度動怒並手指著記者警告「講話客氣一點」。

徐國勇表示，台港都有管轄權，如果香港不辦，台灣來辦，我們的態度非常清楚。媒體追問，如果他不來台灣怎麼辦？徐國勇說，這是香港政府問題，香港政府任由殺人犯趴趴走，讓他在香港自由行、在台灣自由行，我們絕不接受到台灣自由行，「殺人罪是萬國公罪，看起來變成好像香港殺人不想辦，放他趴趴走，香港是這樣的法制地方嗎？」

▲內政部長徐國勇受訪時動怒。（圖／記者徐斌慎攝）

徐國勇也強調，我們沒有實施境管，請他來臨櫃辦理，管浩鳴牧師之前來台灣好幾次，因台灣沒發現是政協身分，黨政軍需要經過嚴審才會給他簽證，至於陳同佳，任何國家對人犯都沒有自由行，何況我們自由行是給觀光、商務，因此請他臨櫃辦理。

聯訪結束前，有一名記者連番向徐國勇提問，政府先前不讓陳同佳來，是否因政府擔心有「一中陷阱」？如今政策轉彎，是贊同一中框架嗎？徐國勇強調，我們沒有讓犯人自由行道理，並反駁說「你想太多，台灣絕對反對一國兩制，怎麼會有什麼一中框架？你想太多……」說完便轉身回座。

然而，該名記者緊接著繼續追問，「是前後政策大轉彎嗎？」徐國勇說，前後政策一致，不要妄圖把台灣框入一中框架，這是不當意圖。記者追問「所以是在睜眼說瞎話嗎？」徐國勇一度動怒並轉身手指著記者嗆「講話客氣點！」藍委黃昭順則幫該名記者講話，認為他有採訪自由，台下與會的綠委則狂罵「哪個報的？」、「記者水準不要這麼差。」

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）