喝完咖啡...杯底見「一顆咖啡豆」　衰哥撕開封膜驚呼不單純：有鋸齒邊！

▲杯底怎會有咖啡豆？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

大家進食時最害怕吃到異物了，除了當天渾身會感覺不對勁，有的人還會從此對那食物產生陰影。一名男網友日前喝早餐店咖啡時，喝完發現底部似乎殘留了一顆咖啡豆；怎料忙完之後仔細多看幾眼，才發現事情並非他所想的那麼單純。

「不知道是好心幫我加料還什麼的？」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己23日早上到早餐店買了一杯冰咖啡，喝到見底時，發現底部有顆黑色的不明物體，當下以為只是個咖啡豆，就不以為意先忙一波。

請繼續往下閱讀...

原PO忙完後，撕開封膜仔細察看，發現這顆黑色的「咖啡豆」已經破損了一半，更可怕的是，邊邊竟然還有點鋸齒狀，他這才頓悟，這應該是個蟑螂卵鞘而非咖啡豆，心裡秒毛起來，「糟糕，我在不知情的情況下，把人家的孩子吃下肚了。」

▲一半的蛋已經不見了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛表示反胃，「破蛋了，你吸了」、「也補充了動物性蛋白質」、「原來是紅豆冰咖啡」、「以前在紅豆湯裡撈到蟑螂蛋，從此不敢喝紅豆湯」、「今天不是才有人做實驗，一個蟑螂蛋可以孵出15隻小蟑螂，所以你喝下肚的......」。

據本站新聞《台中媽實測「1顆蟑螂蛋生幾隻」 36天結果出爐！網秒解惑...對紅豆陰影重》指出，一名媽媽好奇一顆小強蛋究竟可以生出幾隻寶寶，因此拿了剛出生不久的3顆蛋進行實驗；事後她發現，從9月16日至10月21日，有顆蛋生出了16隻寶寶。

此外，蟑螂蛋的外型和紅豆相似，最好利用火燒或是在未成熟時壓爆，如果拖到部分小蟑螂孵化才弄破，就會有多隻半透明小強跑出來，恐怕為時已晚。

▼大顆的就是蟑螂卵鞘。（圖／翻攝自爆笑公社）

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►生火了！連我媽都用到發光

