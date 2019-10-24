議員酸「跟川普是同種人」　祖克柏露謎樣微笑…當場遭嚴厲糾正！

▲祖克柏、川普。（圖／路透／Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zerkerberg）23日再度接受聽證會的質詢，針對9月份與美國總統川普「私人會面」的內容進行提問，祖克柏僅簡單表示，兩人就是很簡單的會面，也未針對「反壟斷」問題進行討論。在議員詢問的過程中，將祖克柏與川普做出比較，認為兩人都是「成功的商人」，祖克柏露出謎樣的笑容，更是讓議員胡安（Juan Vargas）暗示：「你千萬不要露出那樣的表情」。

根據《CNN》報導，這場聽證會針對臉書對於金融服務、房地產等領域進行審查，當中祖克柏被問及臉書總部與虛擬貨幣的未來走向，此外還有臉書上兒童性侵內容、仇恨言論等審查機制。因2020美國總統大選時間越來越近，9月份川普曾私下邀請祖克柏到白宮會面，談話內容也被聽證會中的議員再度提出詢問。

▲川普9月份私約祖克柏。（圖／路透）

然而就在過程中，祖克柏僅輕描淡寫表示，與川普的見面只是很一般的見面，甚至連反壟斷問題都沒有提到，「旁邊甚至也沒有人特別去紀錄」，但仍受到議員質疑，認為具有影響力的兩大人物談話，竟沒有人做會議紀錄，這一切都是不合乎邏輯的。

而議員在提問過程中，也將祖克柏與川普做比較，調侃的表示，「其實你和一個你很友好的人很像，也就是我們可能連任的總統川普，你們都是很成功的企業家，對世界有著影響力。」這時祖克柏卻出現一個意味深長的表情，接著民主黨議員胡安接著說，「先生請你注意你的態度，在我們說到總統時，特別注意你臉上的表情，即便是這樣的微笑都不能有」。祖克柏則立即收起他的表情並表示，臉書絕對歡迎科技行業被更嚴密的監管，但希望有些關於社群網路的政策，不單單只是留給一些私營的企業決定。

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