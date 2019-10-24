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塑膠袋的產生原是為「拯救地球」！發明者之子：不懂人們為何用完即丟

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▲▼垃圾袋,垃圾,塑膠袋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 塑膠垃圾已是環境的最大殺手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

塑膠被視為環境殺手，不過，塑膠袋發明人的兒子勞爾‧圖林（Raoul Thulin）日前澄清，其實他父親的發明動機來自一顆愛地球的心，他總是隨手把折好的塑膠袋放進口袋，反倒認為人們扔掉塑膠袋的想法很奇怪。

根據《獨立報》報導，有「塑膠袋之父」之稱的瑞典工程師斯坦（Sten Gustaf Thulin），在1959年發明塑膠袋，當時他有鑑於廠商製造紙袋時，總是砍伐許多樹木，對環境造成諸多不利影響，才會研發出更加堅固、耐用且低成本的替代品，希望人們可以重複使用。沒想到，他當初想要拯救地球的初心，卻變成今日危害地球環境的最大幫兇。

▲▼ 發明購物用塑膠袋的已故瑞典工程師Sten Gustaf Thulin。（圖／翻攝自Mahfuz Sadique推特）

▲發明購物用塑膠袋的已故瑞典工程師斯坦（Sten Gustaf Thulin）。（圖／翻攝自Mahfuz Sadique推特）

一開始，斯坦的發明獲得專利之後，塑膠袋快速在歐洲括起旋風，先在1960年代中期逐漸取代歐洲的紙袋和布料替代品，在1979年囊括歐洲袋子市場銷售量80％，在1982年引進美國最大的2家連鎖超市「喜互惠」（Safeway）和「克羅格」（Kroger）內，直到本世紀末，塑膠袋幾乎取代全球的紙袋。根據聯合國統計，塑膠袋的年產量已經暴增至1兆美元（約新台幣30兆元）。

不過，現代人總是隨手丟棄塑膠袋，圖林接受BBC採訪時，決定幫父親洗刷冤屈，「對我父親來說，人們扔掉塑膠袋的想法很奇怪，他總是把塑膠袋折起來放在口袋內。你知道我們現在被鼓勵要做的事，也就是把塑膠袋拿回商店使用，他在70和80年代已經在做了，而且是自動自發的，因為，好吧，你們為甚麼不做呢？」

▲▼ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 塑膠袋雖有極高的方便性，但也易造成環境污染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導提醒，如果想要減少使用塑膠袋，選擇使用紙袋和布料袋雖然可以減少浪費和丟棄，但同樣會對環境產生不利影響。根據英國環境署統計，紙袋在製造上需要耗費大量的水和能量，由於重量比較重，運輸費用也更加昂貴，因此，紙袋和可回收塑膠袋一樣，需要重複使用3次以上才行；至於大家認為更環保的棉製布袋，由於種植棉花需要消耗大量的水資源，也至少需要使用超過131次以上才行。

現今，全球大多數的塑膠袋仍然沒有落實回收再利用，全被埋入土壤之中，導致環境汙染，據悉分解塑膠袋需要長達1000年的時間。而據聯合國資料顯示，現今海洋垃圾中有高達70%~90%都是塑膠製品，而且每一個塑膠垃圾都要500多年才能分解。

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