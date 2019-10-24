美拒發簽證！陸方代表團「缺席宇航聯大會」　華春瑩：刻意阻礙國際交流

▲大陸代表團缺席第70屆國際宇航聯大會，引起外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國華盛頓近日舉辦第70屆國際宇航聯大會，不料本該出席開幕式的大陸代表團卻缺席了。大陸外交部發言人華春瑩昨（23）日對此表示，「的確，中方代表團集體缺席今年的國際宇航聯大會，原因就是美方沒有及時發放簽證；美方把簽證問題『武器化』，阻礙正常的國際交流與合作，我們敦促美方認真反省，切實改正。」

綜合陸媒報導，國際宇航聯大會的官方議程上原定，中國國家航天局副局長吳艷華將在此次盛會中致詞，不過最終卻不見人影；現場1000多名觀眾困惑地問道，「為什麼沒邀請中國的相關航天機構來參加？」但主辦方卻將這問題歸因於「時間衝突」，就沒有再多做解釋。

華春瑩表示，大家都知道，國際宇航聯大會是由國際宇航聯合會以及國際宇航科學院、國際空間法學會聯合舉辦的航天領域大會，每年至少有幾千名各國政府官員、企業家和科技人員參會，被稱為宇航界的「奧運會」。中國一直是航天多邊合作的支持者，也是國際宇航聯大會的重要參與方，每年都派代表團參加宇航聯大會。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／中新社）



她再稱，「今年7月，中方在會議召開前3個月就向美方提交了參加國際宇航聯大會的初步人員名單，中國國家航天局代表團於10月12日前往美國駐華使館面簽，但直到會議開始那一天，中方代表團團長仍然沒有獲得美國簽證，這導致中方代表團無法如期赴美參加今年宇航聯大會的開幕式、局長論壇等重要活動。」

華春瑩接著說，「根據我的了解，現任國際宇航聯合會副主席、中國航天科技集團公司副總經理，以及國際宇航聯合會選舉委員會委員、中國宇航學會秘書長等一批人員也沒有獲得美國簽證。有意思的是，美國副總統彭斯（Mike Pence）在今年宇航聯大會開幕式上發表了講話，他沒有就美國的航天政策或者國際合作宣布什麼新東西，但卻宣稱要推動以美國為主導的國際航天合作，要與『志同道合的、熱愛自由的』國家合作。』

▼華春瑩表示，美方刻意利用簽證問題阻撓中方與國際交流。（圖／路透社）

華春瑩提到，「事實上，這次中國國家航天局遭遇的赴美簽證問題只是冰山一角。我們近期也介紹過了，一段時間以來，美方對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美頻頻採取拒簽、拖延簽證申請、吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美之間正常的人文交流與人員往來，損害了中方人員的安全與合法權益。」

她最後說，「美方把簽證問題『武器化』，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國際社會各方的正當的合法權益造成了損害。我們敦促美方認真反省，切實改正。」