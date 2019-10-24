2屁孩看不爽街友翻垃圾桶　亂石狂毆後閃離「他口中插死亡木棒」瞪眼斷氣！

▲烏克蘭一名街友遭2屁孩打死。（圖／翻攝自strana.ua下同）

記者陳亭伃／綜合報導

家庭教育對於孩子的重要性，確實不容忽視。烏克蘭比利萊夫卡（Беляевка）城日前發生一起2名12歲的男孩，看到在路邊翻垃圾筒找食物的街友，竟直接拿石塊、木棍加以攻擊，最終街友不幸慘死，直到被人發現時口中還插著凌虐他的那根木棍，行為相當殘忍。

綜合俄媒報導，這名街友名叫亞力山大（Александр）過去在奧德薩市過著有一餐沒一餐的生活，雖沒有固定落腳處，但平時仍會跟家人聯繫。日前卻被路人發現他頭破血流的倒臥在路邊，臉上甚至被擺放了小石頭，口中還插著一根木棍，立即報警處理。

警方抵達現場後，聯繫上亞力山大的家人，並試圖找到目擊者。一名在附近商店的女店員表示，並沒有看到任何人，「我只是遛狗路過而已」。警方最後調閱監視器，發現兩名12歲的男孩當時經過了亞力山大身邊，發現他正在挖垃圾筒內的東西，於是開始用石頭丟擲攻擊。

▲現場石塊與木棍都是血跡。

兩名男孩接著拿了木棍與多塊石頭不斷砸在亞力山大的頭部與後腦，導致他當場倒地任憑毆打，最後直到亞力山大沒有在掙扎，兩名男孩接著將石頭鋪在亞力山大臉上、口中插上攻擊他的木棍後離去。醫護人員到場後試圖想要急救，但最後仍不治身亡。

亞力山大的兄弟聞訊趕到後，不敢置信親人竟遭活活打死。事後警方找到兩名男孩，發現其家庭也有問題，而在被問到為何攻擊街友？兩人則是沒有情緒的表示，「就覺得好玩」。目前已將兩人保護管束，並將根據審判決定將送到教養學校或是精神院接受治療。

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