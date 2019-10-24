加州電力公司PG＆E「預防性斷電」阻野火　45萬人受影響

▲PG&E宣布預防性斷電，避免野火，圖為工作人員修復北加州天堂鎮火災後的破壞。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）宣布，23日下午2時起在加州北部實施斷電48小時，避免強風、乾燥的天氣條件引發野火，估計大約45萬人受到影響。據了解，加州近年頻傳野火災情，電力公司被認為需要負責，因此發展出「公共安全斷電」（Public Safety Power Shutoffs）的預防機制，但卻仍被批評將會耽誤當地緊急救援的應對能力。

PG&E宣布，23日下午2時起，從謝拉山麓（Sierra Foothills）往舊金山灣區方向實施「預防性斷電」，時間大約48小時，將會影響州內17個郡、18萬家庭與商業用戶，大約45萬人生活受到影響。他們提到，等待風力減弱2天內就能恢復電力，但是部分客戶可能需要等上好幾天甚至一周。

▲PG&E表示，目前正在升級電力系統，應對極端天氣。（圖／達志影像／美聯社）

PG&E執行長強森（Bill Johnson）指出，面對日漸乾燥、風大的天氣，「我們這一次必須做出更好的準備。」公司透露，輪流停電的情況可能在未來10年內都會持續發生，因為內部正在升級電力系統，應對加州的極端天氣狀況。

根據CNBC，此舉引發輿論抨擊，加州州長紐森（Gavin Newsom）控訴電力公司「貪婪」、「管理不良」。太平洋研究所（Pacific Institute）氣候變遷學者格萊克（Peter Gleick）認為，PG&E「把企業風險轉移到大眾身上。」

國家燃料電池研究中心主任布勞維爾（ Jack Brouwer）指出，斷電將會嚴重影響面臨火災等緊急事件的應對能力，因為許多消防局、醫療機構沒有備用發電機，「生命危在旦夕」，「光是打開門讓消防車出來，就有可能因為斷電而受阻……如果停電一小時，那沒關係，但如果停電好幾天，這些生命與火災中失去的生命一樣重要。」

▲電力公司被指控，必須為加州致命野火負責，圖為災情太平洋帕利薩德野火。（圖／路透）

《今日美國》（USA Today）報導，加州近年頻傳野火，2018年10月爆發有史以來最致命、最具毀滅性的災情，州內電力公司被指控必須為此負責，因為強風會將電線掀起、吹翻，一旦接觸到乾燥植被，就可能引發祝融。

PG&E因此發展出「公共安全斷電」應對計畫，他們反駁外界批評，公司已因野火損失數百億美元，被迫聲請破產，此舉之於客戶安全非常重要。

據了解，南加州愛迪生公司（Southern California Edison）表示，24日有可能實施斷電，將會影響7個郡內超過30.8萬客戶。聖地牙哥瓦電公司（San Diego Gas & Electric）警告，2.4萬戶可能被斷電，屆時將超過60萬人被影響。